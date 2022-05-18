https://uz.sputniknews.ru/20220518/inflyatsiya-v-velikobritanii-dostigla-maksimuma-za-40-let-24639156.html
Инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет
Инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет
Годовой показатель инфляции в Соединенном Королевстве стал рекордным с марта 1982 года.
2022-05-18T16:02+0500
2022-05-18T16:02+0500
2022-05-18T16:02+0500
экономика
инфляция
великобритания
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. По итогам апреля инфляция в Великобритании достигла 9% в годовом выражении. Это стало самым высоким показателем за последние 40 лет, сообщает RT на русском.В прошлом месяце инфляция составила 7%. Такие показатели предоставило Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).Кроме этого, потребительские цены в Соединенном Королевстве выросли на 2,5%, хотя еще в марте рост составил 1,1%.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали ускорение годовой инфляции до 9,1%, а рост потребительских цен на 2,6%.Известно, что индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 6,2% после 5,7% месяцем ранее. За апрель показатели по этому индексу выросли на 0,7%.Читайте также:
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инфляция, великобритания
Инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет
Годовой показатель инфляции в Соединенном Королевстве стал рекордным с марта 1982 года.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
По итогам апреля инфляция в Великобритании достигла 9% в годовом выражении. Это стало самым высоким показателем за последние 40 лет, сообщает RT на русском
.
В прошлом месяце инфляция составила 7%. Такие показатели предоставило Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
Кроме этого, потребительские цены в Соединенном Королевстве выросли на 2,5%, хотя еще в марте рост составил 1,1%.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали ускорение годовой инфляции до 9,1%, а рост потребительских цен на 2,6%.
Известно, что индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 6,2% после 5,7% месяцем ранее. За апрель показатели по этому индексу выросли на 0,7%.