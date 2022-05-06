https://uz.sputniknews.ru/20220506/takogo-ne-bylo-40-let-na-chto-poshla-frs-ssha-dlya-obuzdaniya-inflyatsii-24406621.html

"Такого не было 40 лет". На что пошла ФРС США для обуздания инфляции

"Такого не было 40 лет". На что пошла ФРС США для обуздания инфляции

В США подняли ключевую ставку до 0,7-1,0 процента.

2022-05-06T19:54+0500

2022-05-06T19:54+0500

2022-05-06T19:54+0500

колумнисты

сша

инфляция

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Вынудили рекордно взлетевшие цены — такого американцы не видели с 1980-х. Особенно бьют по карманам бензин и электричество. О том, смогут ли монетарные власти страны обуздать инфляцию, пишет колумнист РИА Новости Ирина Бадмаева.Пошла на повышениеФедеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд повысила ставку. Причем сразу на 50 базисных пунктов — впервые с мая 2000-го.Обычно американский регулятор очень осторожен, за что это ведомство часто критикуют.Но ускорившаяся инфляция заставила резать по живому. В марте — 8,5 процента, сообщает Министерство труда США. В феврале было 7,9. Больше всего подорожал бензин. Соответственно увеличились расходы на транспорт.Взлетели цены на любимый американцами фастфуд. Не отстают электроэнергия и аренда.Все дело в военной операции России на Украине, оправдывается президент Джо Байден. "Семьдесят процентов инфляции — из-за повышения цен на бензин Путиным", — уверяет он.В действительности товары в США дорожают с прошлого года, указывает The Wall Street Journal. Это результат "чрезмерных федеральных расходов и мягкой денежно-кредитной политики".В ФРС весь 2021-й твердили, что рекордная инфляция носит кратковременный характер. А на деле там проспали момент, когда нужно было принимать срочные меры. "Нам следовало действовать раньше", — признал глава ведомства Джером Пауэлл.Нерасторопность монетарных властей обернулась ростом безработицы: в апреле — больше шести процентов. При этом в первом квартале ВВП сократился почти на полтора процента в годовом выражении, по предварительным данным Министерства торговли. "Это следствие увеличения импорта и медленного восполнения запасов — дефицит торгового баланса увеличился. Негативно сказались и ограничения в Китае из-за пандемии", — поясняет Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Канада атакует США и требует миллиарды долларовВ таких условиях пришлось резко поднять ключевую ставку.Впрочем, это было ожидаемо, и рынок отреагировал позитивно. По итогам торгов в среду американские фондовые индексы в плюсе. Например, S&P прибавил почти три процента. Заранее заложили в цену повышение, отмечает собеседник РИА Новости.Доллар, напротив, ослабел более чем на 0,65 процента по отношению как к евро, так и к японской иене.Поэтому цены продолжат повышаться, считают аналитики. Экономика США перейдет к стагфляции — росту инфляции и безработицы с одновременным уменьшением ВВП.Избавиться от лишних денегС 1 июня ФРС приступает также к распродаже ипотечных и казначейских облигаций — по 17,5 и 30 миллиардов долларов в месяц соответственно. В планах увеличить осенью до 35 и 60 миллиардов.Видео: США хотели использовать ЕС как таран против РоссииЗа год баланс регулятора сократится примерно на триллион долларов. Сейчас на нем почти девять триллионов.Монетарные власти хотят убрать с рынка "лишнюю" ликвидность и тем самым замедлить рост цен.С марта 2020-го в экономику вливали триллионы — стимулировали предпринимательскую активность в пандемию. Причем при околонулевой ставке.Ужесточение денежно-кредитной политики США означает начало глобального финансово-экономического кризиса, считают аналитики.Инвесторы не верят в восстановление экономики. Избавляются от акций, облигаций и так далее, предпочитая вкладываться в наименее рисковые активы — золото и наличные. Это, в свою очередь, бьет по фондовым рынкам всего мира, объясняет Федор Сидоров.Первый и единственный раз американский регулятор применил количественное ужесточение в 2017-2019 годах. Но тогда активы с баланса ФРС продавали медленнее: стартовали с десяти миллиардов в месяц и в течение года довели до 50.К слову, осенью 2018-го S&P 500 падал на 20 процентов. Панику на рынке удалось остановить — Пауэлл отказался от нормализации денежно-кредитной политики в угоду капитализации американских индексов. На сей раз трюк не пройдет из-за рекордной инфляции.Эксперт: у КНДР есть линейка ядерного оружия для сдерживания СШАВ ближайшие месяцы она еще ускорится — по цепочке во всех странах, полагают эксперты. В Литве уже больше 15,5 процента, в Германии — 7,3, максимум за 40 лет.А реальные доходы населения упадут. Итог: полномасштабная и затяжная рецессия.Мировая экономика еще не успела восстановиться от коронакризиса, а тут масла в огонь подлили жесткие антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Нефтяные и газовые котировки — на рекордном уровне. Дорожает производство, транспорт, а в конечном счете — товары на полках магазинов. И повышение ключевой ставки вряд ли поможет вырваться их этого порочного круга.

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сша, инфляция