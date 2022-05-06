"Такого не было 40 лет". На что пошла ФРС США для обуздания инфляции
В США подняли ключевую ставку до 0,7-1,0 процента.
Вынудили рекордно взлетевшие цены — такого американцы не видели с 1980-х. Особенно бьют по карманам бензин и электричество. О том, смогут ли монетарные власти страны обуздать инфляцию, пишет колумнист РИА Новости Ирина Бадмаева.
Пошла на повышение
Федеральная резервная система (ФРС) США второй раз подряд повысила ставку. Причем сразу на 50 базисных пунктов — впервые с мая 2000-го.
Обычно американский регулятор очень осторожен, за что это ведомство часто критикуют.
Но ускорившаяся инфляция заставила резать по живому. В марте — 8,5 процента, сообщает Министерство труда США. В феврале было 7,9. Больше всего подорожал бензин. Соответственно увеличились расходы на транспорт.
Взлетели цены на любимый американцами фастфуд. Не отстают электроэнергия и аренда.
Все дело в военной операции России на Украине, оправдывается президент Джо Байден. "Семьдесят процентов инфляции — из-за повышения цен на бензин Путиным", — уверяет он.
В действительности товары в США дорожают с прошлого года, указывает The Wall Street Journal. Это результат "чрезмерных федеральных расходов и мягкой денежно-кредитной политики".
В ФРС весь 2021-й твердили, что рекордная инфляция носит кратковременный характер. А на деле там проспали момент, когда нужно было принимать срочные меры. "Нам следовало действовать раньше", — признал глава ведомства Джером Пауэлл.
Нерасторопность монетарных властей обернулась ростом безработицы: в апреле — больше шести процентов. При этом в первом квартале ВВП сократился почти на полтора процента в годовом выражении, по предварительным данным Министерства торговли. "Это следствие увеличения импорта и медленного восполнения запасов — дефицит торгового баланса увеличился. Негативно сказались и ограничения в Китае из-за пандемии", — поясняет Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.
В таких условиях пришлось резко поднять ключевую ставку.
Впрочем, это было ожидаемо, и рынок отреагировал позитивно. По итогам торгов в среду американские фондовые индексы в плюсе. Например, S&P прибавил почти три процента. Заранее заложили в цену повышение, отмечает собеседник РИА Новости.
Доллар, напротив, ослабел более чем на 0,65 процента по отношению как к евро, так и к японской иене.
"Регулятор продолжает ужесточение денежно-кредитной политики, начатое в марте. Джером Пауэлл сообщил, что на ближайших заседаниях рассмотрят очередное увеличение на 50 базисных пунктов за один шаг. Скорее всего, до двух-трех процентов. Затем возьмут паузу, чтобы оценить воздействие на инфляцию, потребление", — говорит Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами.
Некоторые аналитики не исключают и повышения на 75 пунктов. В руководстве ФРС есть ярый сторонник этого: глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард. Призывает поднять ставку до 3-3,25 процента к концу года.
Однако это может не сработать, предупреждает Федор Сидоров, основатель "Школы практического инвестирования". В экономике США назревает кризис. Дорожают энергоносители, продукция агропромышленного комплекса. До сих пор не восстановились логистические и производственные цепочки, нарушенные в пандемию. "Чтобы обуздать инфляцию, нужна ставка в шесть-семь процентов. Но этого американцы не могут себе позволить. Слишком велик государственный долг: уже 30,4 триллиона долларов. Правительству все сложнее выплачивать проценты иностранным кредиторам", — указывает эксперт.
Поэтому цены продолжат повышаться, считают аналитики. Экономика США перейдет к стагфляции — росту инфляции и безработицы с одновременным уменьшением ВВП.
Избавиться от лишних денег
С 1 июня ФРС приступает также к распродаже ипотечных и казначейских облигаций — по 17,5 и 30 миллиардов долларов в месяц соответственно. В планах увеличить осенью до 35 и 60 миллиардов.
За год баланс регулятора сократится примерно на триллион долларов. Сейчас на нем почти девять триллионов.
Монетарные власти хотят убрать с рынка "лишнюю" ликвидность и тем самым замедлить рост цен.
С марта 2020-го в экономику вливали триллионы — стимулировали предпринимательскую активность в пандемию. Причем при околонулевой ставке.
"Теперь ФРС пытается сдуть "пузырь" на фондовом рынке, который и привел к рекордной инфляции. Продавать бумаги нужно аккуратно, чтобы не вызвать массовый сброс облигаций фондами и другими центробанками", — уточняет Владислав Антонов.
Ужесточение денежно-кредитной политики США означает начало глобального финансово-экономического кризиса, считают аналитики.
Инвесторы не верят в восстановление экономики. Избавляются от акций, облигаций и так далее, предпочитая вкладываться в наименее рисковые активы — золото и наличные. Это, в свою очередь, бьет по фондовым рынкам всего мира, объясняет Федор Сидоров.
Первый и единственный раз американский регулятор применил количественное ужесточение в 2017-2019 годах. Но тогда активы с баланса ФРС продавали медленнее: стартовали с десяти миллиардов в месяц и в течение года довели до 50.
К слову, осенью 2018-го S&P 500 падал на 20 процентов. Панику на рынке удалось остановить — Пауэлл отказался от нормализации денежно-кредитной политики в угоду капитализации американских индексов. На сей раз трюк не пройдет из-за рекордной инфляции.
В ближайшие месяцы она еще ускорится — по цепочке во всех странах, полагают эксперты. В Литве уже больше 15,5 процента, в Германии — 7,3, максимум за 40 лет.
А реальные доходы населения упадут. Итог: полномасштабная и затяжная рецессия.
Мировая экономика еще не успела восстановиться от коронакризиса, а тут масла в огонь подлили жесткие антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Нефтяные и газовые котировки — на рекордном уровне. Дорожает производство, транспорт, а в конечном счете — товары на полках магазинов. И повышение ключевой ставки вряд ли поможет вырваться их этого порочного круга.