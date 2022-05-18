https://uz.sputniknews.ru/20220518/kitaytsy-schitayut-rossiyu-samoy-blizkoy-stranoy-24627776.html

Китайцы считают Россию самой близкой страной

Китайцы считают Россию самой близкой страной

Граждане Китая относятся к России лучше, чем ко всем другим странам.

2022-05-18T08:43+0500

2022-05-18T08:43+0500

2022-05-18T08:43+0500

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общественное мнение

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ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. Подавляющее большинство граждан Китая положительно относятся к России, а вот США воспринимают с неодобрением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гонконгское интернет-издание Asia Times.Мнение китайцев о России, пишет издание, основано на доверии российскому руководству.Так, наиболее распространенными ответами среди респондентов были следующие:Многие жители Поднебесной также чувствуют, что между Россией и Китаем существует "братская любовь", и считают, что "враг нашего врага — наш друг".Почти 80% опрошенных позитивно воспринимают Россию, а к США такое же расположение испытывают меньше трети. При этом почти две трети респондентов уверены, что американцы негативно относятся к Китаю.В этой связи они заявили, что стране необходимо проводить жесткую политику в отношении официального Вашингтона.Ранее немецкий телеканал ZDF сообщил, что в Латинской Америке воспринимают российскую спецоперацию на Украине совсем не так, как в большинстве западных стран.К примеру, Куба, Венесуэла и Никарагуа полностью поддерживают действия официальной Москвы.Так, Аргентина обвиняет западные державы в двойных стандартах.А кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва выразил уверенность в том, что ответственность за происходящее лежит на президенте Украины Владимире Зеленском.Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, а к концу марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также: Китайские СМИ: Запад побеждает. В основном – в ИнтернетеКитайские экономисты объяснили, почему антироссийскими санкциями Запад наказал себя

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китай, москва, общественное мнение