https://uz.sputniknews.ru/20220518/kontrterroristicheskaya-operatsiya-v-tadjikistane-zakonchilas-24646440.html

Контртеррористическая операция в Таджикистане закончилась

Контртеррористическая операция в Таджикистане закончилась

В ГБАО завершилась специальная антитеррористическая операция.

2022-05-18T19:01+0500

2022-05-18T19:01+0500

2022-05-18T19:01+0500

происшествия

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Правоохранители Таджикистана закончили операцию по нейтрализации вооруженных членов ОПГ в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). Об этом сообщает Sputnik Таджикистан."Спецоперация силовых и правоохранительных структур страны в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершена, дорога Рушан - Хорог и Хорог - Кульма (до границы с КНР) разблокированы", - говорится в сообщении.Информации об итогах спецоперации и официальных заявлений властей еще нет.Ранее МВД Таджикистана сообщило о начале контртеррористической операции на Памире.Вооруженные преступники в составе 200 человек заблокировали трассу Душанбе - Хорог и погранкомендатуры в трех точках в центре Рушанского района.Члены ОПГ не подчинились сотрудникам правоохранительных органов и оказали вооруженное сопротивление.Преступники при поддержке международных террористических организаций получили за пределами страны оружие и боеприпасы, а также привлекли иностранных наемников для осуществления терактов и других форм провокации в Таджикистане.В ходе операции погиб офицер, 13 военнослужащих получили тяжелые ранения, заявили в МВД.Около 8 человек погибло со стороны боевиков, есть раненые - 11 человек. Более 70 активных членов террористической группы задержаны.По данным ведомства, мирные жители не пострадали.Читайте также:МВД Таджикистана: в ГБАО погиб один офицер, преступников призывают сдаться

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