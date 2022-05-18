https://uz.sputniknews.ru/20220518/mvd-tadjikistana-v-gbao-pogib-odin-ofitser-prestupnikov-prizyvayut-sdatsya-24641178.html

МВД Таджикистана: в ГБАО погиб один офицер, преступников призывают сдаться

МВД Таджикистана: в ГБАО погиб один офицер, преступников призывают сдаться

В МВД сообщили новую информацию о ходе антитеррористической спецоперации.

2022-05-18T16:43+0500

2022-05-18T16:43+0500

2022-05-18T16:44+0500

таджикистан

задержание преступников

происшествия

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В результате контртеррористической операции в ГБАО погиб один правоохранитель. Силовики требуют оставшихся на территории Рушанского района членов преступной группировки сложить оружие и сдаться.Об этом заявили в пресс-службе Министерстве внутренних дел (МВД) Таджикистана, передает Sputnik Таджикистан.Десятки преступников задержаны в рамках антитеррористической спецоперации в Горном-Бадахшане.Число оставшихся членов ОПГ не сообщается. По словам силовиков, они еще могут сдаться.В ведомстве уточнили, что со стороны боевиков погибло 8 человек, 11 человек ранено, более 70 активных членов террористической группы уже задержаны.Погиб один офицер, 13 военнослужащих получили тяжелые ранения.Мирные жители не пострадали.Отмечается, что 200 боевиков заблокировали трассу Душанбе - Хорог и погранкомендатуры в трех точках в центре Рушанского района.Члены преступной группы не подчинились сотрудникам правоохранительных органов и оказали вооруженное сопротивление.В МДВ подчеркнули, что преступники готовились к провокациям заранее. Для этого оружие привозилось из-за границы.У боевиков конфисковали большое количество боеприпасов, в том числе коктейли Молотова.Ранее МВД Таджикистана заявило о начале контртеррористической операции на Памире.Сообщалось, что члены ОПГ при поддержке международных террористических организаций получили за пределами страны оружие и боеприпасы, а также привлекли иностранных наемников для террористических актов и других форм провокации в Таджикистане.Читайте также:Власти Таджикистана начали антитеррористическую операцию на востоке страны

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таджикистан, задержание преступников