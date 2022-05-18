https://uz.sputniknews.ru/20220518/medikam-povysyat-zarplatu-s-1-iyunya-24629088.html

Медикам повысят зарплату с 1 июня

Медикам повысят зарплату с 1 июня

Оклады увеличат на 10-15% в зависимости от уровня квалификации медиков.

2022-05-18T09:39+0500

2022-05-18T09:39+0500

2022-05-18T09:39+0500

общество

медики

зарплата

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Президент подписал указ, согласно которому с 1 июня медикам повысят зарплату. Должностные оклады увеличат работникам государственных медучреждений, имеющим:Остальным сотрудникам медучреждений оклады повысят на 15%.Кроме того, в государственных медучреждениях начнут выплачивать ежемесячную надбавку:С 1 сентября работникам лечебно-профилактических учреждений за ученую степень доктора наук (Doctor of Science) будут ежемесячно выплачивать до 60% должностного оклада, за степень кандидата наук или доктора философии (PhD) — до 30%.Также с 1 июля врачам, перешедшим на работу в медучреждение в Тахтакупырском, Чимбайском, Караузякском, Бозатауском, Шуманайском, Кунградском районах Каракалпакстана из столицы и других областей страны, зарубежных стран, в течение первых трех лет выплатят дополнительную ежемесячную надбавку в размере 100% оклада. В Муйнакском районе — 200%. Основное условие — не менее двух лет стажа работы и наличие как минимум второй квалификационной категории.Читайте также:

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медики, зарплата