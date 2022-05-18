https://uz.sputniknews.ru/20220518/medikam-povysyat-zarplatu-s-1-iyunya-24629088.html
Медикам повысят зарплату с 1 июня
Медикам повысят зарплату с 1 июня
Оклады увеличат на 10-15% в зависимости от уровня квалификации медиков.
2022-05-18T09:39+0500
2022-05-18T09:39+0500
2022-05-18T09:39+0500
общество
медики
зарплата
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Президент подписал указ, согласно которому с 1 июня медикам повысят зарплату. Должностные оклады увеличат работникам государственных медучреждений, имеющим:Остальным сотрудникам медучреждений оклады повысят на 15%.Кроме того, в государственных медучреждениях начнут выплачивать ежемесячную надбавку:С 1 сентября работникам лечебно-профилактических учреждений за ученую степень доктора наук (Doctor of Science) будут ежемесячно выплачивать до 60% должностного оклада, за степень кандидата наук или доктора философии (PhD) — до 30%.Также с 1 июля врачам, перешедшим на работу в медучреждение в Тахтакупырском, Чимбайском, Караузякском, Бозатауском, Шуманайском, Кунградском районах Каракалпакстана из столицы и других областей страны, зарубежных стран, в течение первых трех лет выплатят дополнительную ежемесячную надбавку в размере 100% оклада. В Муйнакском районе — 200%. Основное условие — не менее двух лет стажа работы и наличие как минимум второй квалификационной категории.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
медики, зарплата
Медикам повысят зарплату с 1 июня
Оклады увеличат на 10-15% в зависимости от уровня квалификации медиков.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
Президент подписал указ
, согласно которому с 1 июня медикам повысят зарплату.
Должностные оклады увеличат работникам государственных медучреждений, имеющим:
высшую и первую квалификационную категории — на 15%;
вторую квалификационную категорию, не имеющим квалификационную категорию, а также другим медицинским и фармацевтическим работникам — на 10%.
Остальным сотрудникам медучреждений оклады повысят на 15%.
Кроме того, в государственных медучреждениях начнут выплачивать ежемесячную надбавку:
высококвалифицированным медицинским и фармацевтическим работникам, показавшим высокие результаты, честно и добросовестно исполняющим свои обязанности, — до 100% месячного оклада;
другим работникам — до 75% оклада;
начинающим, обладающим потенциалом молодым врачам — до 1 млн сумов;
врачам и медсестрам, осуществляющим деятельность во второй смене за счет продления до 20:00 времени работы дневных стационаров в пунктах семейного врача, семейных поликлиниках и многопрофильных центральных поликлиниках — до 30% оклада.
врачам-хирургам, выполняющим высокотехнологичные сложные операции в медицинских учреждениях — 25% оклада.
С 1 сентября работникам лечебно-профилактических учреждений за ученую степень доктора наук (Doctor of Science) будут ежемесячно выплачивать до 60% должностного оклада, за степень кандидата наук или доктора философии (PhD) — до 30%.
Также с 1 июля врачам, перешедшим на работу в медучреждение в Тахтакупырском, Чимбайском, Караузякском, Бозатауском, Шуманайском, Кунградском районах Каракалпакстана из столицы и других областей страны, зарубежных стран, в течение первых трех лет выплатят дополнительную ежемесячную надбавку в размере 100% оклада.
В Муйнакском районе — 200%.
Основное условие — не менее двух лет стажа работы и наличие как минимум второй квалификационной категории.