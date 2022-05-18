https://uz.sputniknews.ru/20220518/minkult-nagradil-narodnuyu-artistku-uzbekistana-rushanu-sultanovu--24628287.html

Минкульт наградил народную артистку Узбекистана Рушану Султанову

Минкульт наградил народную артистку Узбекистана Рушану Султанову

Министр культуры республики Озодбек Назарбеков тепло поздравил артистку.

2022-05-18T09:59+0500

2022-05-18T09:59+0500

2022-05-18T09:59+0500

общество

министерство культуры узбекистана

награждение

балет

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Народная артистка Узбекистана Рушана Султанова удостоена почетной награды – нагрудного знака "Маданият ва санъат фидокори". Об этом сообщил министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков в своем Telegram - канале. В поздравлении глава ведомства дал высокую оценку творческой деятельности артистки. Рушана Султанова внесла значительный вклад в развитие узбекского танца, в частности, балета, отмечается в сообщении. Министр назвал ее "одной из самых активных, смелых и самоотверженных представительниц" этого вида искусства.Рушана Султанова родилась 27 ноября 1965 года в г.Газли Бухарской области. По окончании в 1991 году Ташкентского государственного института культуры работала в ГАБТ имени Алишера Навои, Государственной филармонии Узбекистана, ансамбле народного танца Мукаррамы Тургунбаевой и в Ассоциации "Узбекракс". Сейчас она работает главным балетмейстером Центрального ансамбля песни и пляски Вооруженных Сил Узбекистана. Напомним, что в Узбекистане нагрудный знак "Маданият ва санъат фидокори" вручают деятелям культуры и искусства за высокие результаты в повышении авторитета узбекской национальной культуры и искусства на мировой арене.Читайте также: Президент наградил народного артиста Шерали Джураева почетным орденом

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министерство культуры узбекистана, награждение, балет