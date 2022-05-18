https://uz.sputniknews.ru/20220518/pyat-trendov-sovremennosti-vystuplenie-uzbekistanskogo-eksperta-na-valdae-24647870.html

Пять трендов современности: выступление узбекистанского эксперта на "Валдае"

Пять трендов современности: выступление узбекистанского эксперта на "Валдае"

Политический аналитик Рустам Махмудов рассказал об основных тенденциях развития современной геополитической ситуации.

2022-05-18T20:42+0500

2022-05-18T20:42+0500

2022-05-18T20:42+0500

конференция клуба "валдай"

узбекистан

тренды

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ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. На глобальную ситуацию в ближайшие годы будут влиять пять основных трендов, считает политический аналитик из Узбекистана Рустам Махмудов.По словам эксперта, мир сейчас переживает четвертую научно-техническую революцию, которая привела к появлению и распространению современных технологий – робототехники, искусственного интеллекта, компьютерной и цифровой технологии. Это серьезно повлияет на экономическую, политическую и гуманитарную ситуацию в мире.В ходе открытой дискуссии Центральноазиатской конференции клуба "Валдай", Рустам Махмудов назвал четыре основных тренда развития мира.Во-первых, как и во время предыдущих научно-технических революций, происходит глобальное перераспределение богатства и влияния. Второй тренд – это серьезные изменения в структуре академического ядра мира.Если прежде на мировой академической арене доминировал Запад, то сейчас сформировалось и развивается второй центр влияния – Восточная Азия и Тихоокеанский регион, который почти не уступает Европе и Америке по количеству ученых.Третий основной вопрос – сырьевой. Сейчас возможно переосмысление традиционных видов сырья, какие-то товары и виды энергии уйдут на второй план, какие-то, наоборот, станут более актуальными. Применительно к Центральной Азии эта тенденция затрагивает афганский вопрос, поскольку, по данным геологических разработок, в Афганистане есть запасы стратегически важного сырья.Еще один фактор – занятость населения. С появлением искусственного интеллекта и робототехники, новые технологии могут все больше вытеснять привычные рабочие места. А это, в свою очередь, скажется на уровне занятости и благосостоянии населения, а в более глобальном плане может серьезно отразиться на тех странах, основой экономики в которых является дешевая рабочая сила.И последний, но не менее важный вопрос – трансформация ценностей как в локальном, так и в глобальном плане.Конференция "Россия – Центральная Азия: сотрудничество и развитие в условиях нестабильности", организатором которой является клуб "Валдай", прошла в Нижнем Новгороде 17 и 18 мая. В ней приняли участие около 40 ведущих экспертов из разных стран ближнего и дальнего зарубежья.Читайте также: Курбанов: Узбекистан выступает за разморозку афганских финансовых активов

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