https://uz.sputniknews.ru/20220518/rossiya-ispytala-boevoy-lazer-sposobnyy-za-pyat-sekund-sjigat-bespilotniki-24638104.html
Россия испытала боевой лазер, способный за пять секунд сжигать беспилотники
Россия испытала боевой лазер, способный за пять секунд сжигать беспилотники
Такое заявление сделал вице-премьер России Юрий Борисов во время просветительского марафона "Новые горизонты".
2022-05-18T14:59+0500
2022-05-18T14:59+0500
2022-05-18T14:59+0500
россия
лазерное оружие
беспилотник
вице-премьер
марафон
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В России успешно провели испытание лазера, который способен сжигать беспилотники за пять секунд на расстоянии пяти километров, рассказал заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.Как заявил Борисов во время просветительского марфона "Новые горизонты", беспилотное средство во время испытаний "было просто-напросто сожжено и прекратило свое существование".Также в ходе своего выступления вице-премьер рассказал, что начались серийные поставки боевого лазерного оружия "Пересвет". Он способен выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тыс. км. Ранее о данном комплексе в 2018 году говорил президент России Владимир Путин.Читайте также:
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лазерное оружие, беспилотник, вице-премьер, марафон
Россия испытала боевой лазер, способный за пять секунд сжигать беспилотники
Такое заявление сделал вице-премьер России Юрий Борисов во время просветительского марафона "Новые горизонты".
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В России успешно провели испытание лазера, который способен сжигать беспилотники за пять секунд на расстоянии пяти километров, рассказал заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.
"Разработали и практически серийно производят лазерные системы, которые на порядок имеют мощности большие, которые уже позволяют осуществлять тепловое поражение различных средств", — цитирует вице-премьера РИА Новости.
Как заявил Борисов во время просветительского марфона "Новые горизонты", беспилотное средство во время испытаний "было просто-напросто сожжено и прекратило свое существование".
Также в ходе своего выступления вице-премьер рассказал, что начались серийные поставки боевого лазерного оружия "Пересвет". Он способен выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тыс. км. Ранее о данном комплексе в 2018 году говорил президент России Владимир Путин.