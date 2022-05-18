https://uz.sputniknews.ru/20220518/rossiyskie-terminatory-uskoryayut-demilitarizatsiyu-ukrainy-24649940.html

Российские "Терминаторы" ускоряют демилитаризацию Украины

Российские "Терминаторы" ускоряют демилитаризацию Украины

Танки "Терминатор" позволяют нарастить ударный потенциал и подавить контратаки.

2022-05-18T21:31+0500

2022-05-18T21:31+0500

2022-05-18T21:31+0500

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Россия начала применять в спецоперации боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" для ускорения демилитаризации и денацификации Украины.Подразделения ВСУ в районе Лисичанско-Северодонецкой агломерации уже познакомились с этой "бронемашиной на стероидах". "Терминаторы" оперативно "разобрали" позиции противника, включая долговременные огневые точки и блиндажи, уничтожили несколько противотанковых расчетов с комплексами западного производства.Интенсивные общевойсковые бои на Европейском ТВД с применением широкого спектра натовских переносных ракетных комплексов послужат совершенствованию вооружения, тактики и алгоритмов применения БМПТ в составе мобильных бронетанковых групп российской армии.Ранее отработано применение БМПТ совместно с танками в наступлении и обороне, при совершении марша и в качестве дежурного огневого средства в боевом охранении."Терминаторы" приняты на вооружение в 2018-м, успешно выдержали испытания в Сирии и активно пошли в войска РФ в 2021 году.Созданный на базе танка Т-72 (первая модификация – Т-90), с учетом современного боевого опыта "Терминатор" – маневренная, многоцелевая, высокозащищенная машина огневой поддержки с могущественным вооружением и передовой системой управления.Предназначение БМПТ – защита танков Т-72, Т-80, Т-90, Т-14, то есть интенсивное уничтожение на переднем крае бронетехники, низколетящих самолетов, вертолетов и беспилотников, а также противотанковых средств и расчетов противника.Автоматическая пушка 2А42 может сбивать воздушные цели на расстоянии до 2,5 тыс. метров, уничтожать живую силу на дистанции - до 4 тыс. метров. Спаренный 7,62-мм пулемет ПКТМ обеспечивает море огня (до 2 тыс. выстрелов за 150 секунд) на дальности до 3,8 тыс. метров.Машина хорошо адаптирована для боев на минимальной дистанции. В поле один "Терминатор" защищает два танка, а в городских условиях две БМПТ поддерживают один танк, и это плохая новость для подразделений ВСУ и НГУ, предпочитающих действовать в городской застройке.Гость из будущегоДва украинских механизированных батальона 17 мая попытались контратаковать подразделения ВС России в Запорожской области. Выдвижение бронетехники ВСУ зафиксировали средства разведки (БПЛА). На рубеже развертывания боевых порядков по противнику нанесли удары беспилотники, артиллерия, танки и БМП. В результате уничтожены 26 украинских танков, 12 БМП и около 100 военнослужащих. Возможно, свою роль здесь сыграли и "Терминаторы".Танки предназначены преимущественно для боевого противодействия вражеским танкам и укреплениям. "Терминатор" – универсальный солдат из будущего, способный на большее. Эффективные средства обнаружения и распознавания целей, автоматическая система управления огнем, синтез ствольного и управляемого ракетного оружия дает на поле боя огромные преимущества. Командир экипажа обладает расширенными функциями – может вывести картинку с прицела наводчика на отдельный дисплей, повернуть башню в любом направлении, управлять оружием."Терминатор" имеет систему аэрозольного экранирования, которая защищает от высокоточного оружия и полуактивных лазерных систем обнаружения противника. Автоматическая система наблюдения обеспечивает оптическое и акустическое обнаружение лазерного излучения, автоматическое наведение аэрозольного экрана на противотанковые боеприпасы противника и поворот панорамного прицела командира на источник лазерного излучения. Дополнительные возможности дает интеграция машины в единую систему управления тактического звена.Внешне БМПТ отличается от танка, на платформе которого он создан, отсутствием башни. "Терминатор-2" (на базе танка Т-72) несет необитаемый модуль вооружения с дистанционным управлением и боезапасом в бронированной капсуле.Состав экипажа – 3-5 человек (в зависимости от модификации). Командир и наводчик размещаются в отдельном бронированном отсеке. Отличительными чертами "Терминатора" также являются навигационная система ГЛОНАСС, многослойная комбинированная броня и динамическая защита нового поколения "Реликт" (эквивалент брони до 1,1 тыс. мм). Дополнительную защиту обеспечивают экраны и противокумулятивные решетки на корпусе. Дизельный двигатель В-92С2 мощностью 1 тыс. л.с. – под стать могущественному вооружению."Уралвагонзавод" продолжает развитие проекта на базе платформы "Армата" с необитаемым боевым модулем и 57-мм пушкой "Байкал". Разрабатывается "беспилотная" модификация "Терминатора" с искусственным интеллектом.Германское издание Stern предположило, что "Терминатор" станет экспортным бестселлером. С начала серийного производства отмечена лишь одна поставка БМПТ за рубеж – 10 машин получил Казахстан. И все же российский "Терминатор" имеет огромный экспортный потенциал при абсолютном отсутствии конкуренции – аналогов в мире не существует.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Читайте также:Российское наступление в Донбассе: новые рубежи и перспективы

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