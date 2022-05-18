https://uz.sputniknews.ru/20220518/sochi-jdet-uzbekistantsev-v-tashkente-predstavili-programmu-letnego-otdyxa-24643846.html

Сочи ждет узбекистанцев: в Ташкенте представили программу летнего отдыха

Сочи ждет узбекистанцев: в Ташкенте представили программу летнего отдыха

Крупнейший горный курорт России "Роза Хутор" представил в Ташкенте летние программы отдыха в горах Сочи. Их главное отличие – организованный семейный отдых. Подробности – в материале.

2022-05-18T17:58+0500

2022-05-18T17:58+0500

2022-05-18T17:58+0500

общество

туризм

сочи

ташкент

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ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. Сегодня крупнейший горный курорт России "Роза Хутор" и ведущий туроператор в Узбекистане и Центральной Азии Dolores Travel Group объявили о сотрудничестве по организации летнего отдыха для узбекистанцев в горном кластере и на черноморском побережье Сочи. В презентации турпродуктов приняли участие более 30 представителей туристических агентств из Ташкента и других городов страны.Это первый практический шаг, предусмотренный планом мероприятий, который в марте этого года подписали вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и вице-премьер Узбекистана - министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов.Он также отметил, что поездку на черноморское побережье России удобнее и выгоднее делает прямой рейс Ташкент-Сочи, который недавно открыла авиакомпания "Узбекистон Хаво Йуллари".Среди представленных турпакетов - "Летний отдых на Роза Хутор". В него входят размещение в отелях курорта 4-5 звезд на 5 дней/4 ночи и 7 дней/6 ночей, трансферы, набор развлечений и услуг с выгодой до 30%.Летний сезон на "Роза Хутор" официально стартовал уже 29 апреля. Это не традиционный отдых на пляже, а весьма активное времяпровождение. Ведь отличительной чертой курорта остается развитие природного туризма в горах.В этом сезоне сеть пеших троп на курорте достигла 110 км по 13 маршрутам разной степени сложности. Не дадут скучать и увлекательные аттракционы. Например, родельбан в Горной Олимпийской деревне, подвесные мосты и высокогорные качели на самой высокой смотровой площадке Сочи – Роза Пик (2320 метров над уровнем моря).По-настоящему весело и познавательно здесь смогут отдохнуть и дети. Для них организованы горная академия, шоу дельфинов, театральные постановки и многое другое.Читайте также: Как проходит выставка турбизнеса в Ташкенте — видео

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

туризм, сочи, ташкент