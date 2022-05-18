https://uz.sputniknews.ru/20220518/urgench-sledit-za-transformatsiey-24644092.html

Ургенч следит за "Трансформацией"

Ургенч следит за "Трансформацией"

В Ургенче открылась выставка современного искусства "Трансформация". Молодое поколение авторов представляет свое видение развития искусства.

2022-05-18T18:21+0500

2022-05-18T18:21+0500

2022-05-18T18:21+0500

общество

ургенч

выставка

искусство

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Ургенче открылась групповая выставка "Трансформация". В ней представлены произведения молодого поколения художников из коллекции первого в Узбекистане нематериального музея современного искусство "Рухсор".Выставка — это совместный проект музея "Рухсор" и музея современного искусства Узбекистана в городе Ургенче, на базе которого и организована площадка.На ней представлены произведения семнадцати молодых авторов. Это их попытка осмысления развития искусства, пояснил Sputnik Узбекистан основатель музея "Рухсор", художник и композитор Нормурод Негматов.Выставка продлится до 18 июня.Читайте также:Как художники Узбекистана сохраняют советское наследие — фотоИстория через искусство: в Нукусе напомнили об андижанской трагедии"Связи" в Нукусе: современные художники предложили задуматься об искренности жизни

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ургенч, выставка, искусство