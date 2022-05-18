https://uz.sputniknews.ru/20220518/uxudshenie-pogody-uzgidromet-predupredil-o-selevoy-opasnosti-v-oblastyax--24627567.html

Ухудшение погоды: Узгидромет предупредил о селевой опасности в областях

Ухудшение погоды: Узгидромет предупредил о селевой опасности в областях

В каких регионах непогода может привести к наводнениям – читайте в нашем материале.

2022-05-18T08:23+0500

2022-05-18T08:23+0500

2022-05-18T08:23+0500

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ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. По предгорным и горным районам республики с 18 по 23 мая пройдут кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах временами вероятны сильные ливни с возможным выпадением града. Данные факторы повышают селевую опасность, - сообщает пресс-служба Узгидромета.В связи с ожидаемыми дождями cелевая опасность вероятна в следующих областях и районах:Читайте также: Президент поручил усилить защиту от селевых потоков и оползней

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