Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220518/uxudshenie-pogody-uzgidromet-predupredil-o-selevoy-opasnosti-v-oblastyax--24627567.html
Ухудшение погоды: Узгидромет предупредил о селевой опасности в областях
Ухудшение погоды: Узгидромет предупредил о селевой опасности в областях
В каких регионах непогода может привести к наводнениям – читайте в нашем материале.
2022-05-18T08:23+0500
2022-05-18T08:23+0500
общество
узбекистан
узгидромет
погода
дождь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/18/23537375_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f7116a4710feb0e45befb50fa5e2d62b.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. По предгорным и горным районам республики с 18 по 23 мая пройдут кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах временами вероятны сильные ливни с возможным выпадением града. Данные факторы повышают селевую опасность, - сообщает пресс-служба Узгидромета.В связи с ожидаемыми дождями cелевая опасность вероятна в следующих областях и районах:Читайте также: Президент поручил усилить защиту от селевых потоков и оползней
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/18/23537375_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3eafabb6e6dd71cd1537ba5ce8f92d48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, узгидромет, погода, дождь

Ухудшение погоды: Узгидромет предупредил о селевой опасности в областях

08:23 18.05.2022
© Sputnik / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСход селя. Иллюстративное фото.
Сход селя. Иллюстративное фото. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2022
© Sputnik / Кирилл Шипицин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
В каких регионах непогода может привести к наводнениям – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. По предгорным и горным районам республики с 18 по 23 мая пройдут кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах временами вероятны сильные ливни с возможным выпадением града. Данные факторы повышают селевую опасность, - сообщает пресс-служба Узгидромета.
В связи с ожидаемыми дождями cелевая опасность вероятна в следующих областях и районах:
Ташкентская область: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен и Алмалык;
В районах Самаркандской области: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский, Кошрабадский, Каттагурганский, Пайарыкский, Джамбайский, Иштыханский;
Кашкадарьинская область: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;
Сурхандарьинская область: Сариасийский, Узунский, Олтинсайский, Деновский, Байсунский, Шерабадский, Шорчинский, Кумкарганский, Музрабатский районы;
Навоийская область: Хатирчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский, Кармананский районы;
Джизакская область: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Фаришский, Янгиабадский, а также район имени Шарафа Рашидова;
Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский, Янгикурганский районы;
Ферганская область: Ферганский, Бешарыкский, Сохский Шахимарданский районы;
Андижанская область: Кургантепинский, Асакинский, Андижанский, Джалалкудукский, Пахтаабадский, Избансканский, Ходжиабадский, Мархаматский районы и город Ханабад.
Читайте также: Президент поручил усилить защиту от селевых потоков и оползней
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0