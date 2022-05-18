Ухудшение погоды: Узгидромет предупредил о селевой опасности в областях
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В каких регионах непогода может привести к наводнениям – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. По предгорным и горным районам республики с 18 по 23 мая пройдут кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах временами вероятны сильные ливни с возможным выпадением града. Данные факторы повышают селевую опасность, - сообщает пресс-служба Узгидромета.
В связи с ожидаемыми дождями cелевая опасность вероятна в следующих областях и районах:
Ташкентская область: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен и Алмалык;
В районах Самаркандской области: Ургутский, Самаркандский, Булунгурский, Нурабадский, Кошрабадский, Каттагурганский, Пайарыкский, Джамбайский, Иштыханский;
Кашкадарьинская область: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;
Сурхандарьинская область: Сариасийский, Узунский, Олтинсайский, Деновский, Байсунский, Шерабадский, Шорчинский, Кумкарганский, Музрабатский районы;
Навоийская область: Хатирчинский, Навбахорский, Нуратинский, Канимехский, Кармананский районы;
Джизакская область: Зааминский, Бахмальский, Галляаральский, Фаришский, Янгиабадский, а также район имени Шарафа Рашидова;
Наманганская область: Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский, Янгикурганский районы;
Ферганская область: Ферганский, Бешарыкский, Сохский Шахимарданский районы;
Андижанская область: Кургантепинский, Асакинский, Андижанский, Джалалкудукский, Пахтаабадский, Избансканский, Ходжиабадский, Мархаматский районы и город Ханабад.