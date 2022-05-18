https://uz.sputniknews.ru/20220518/v-belarusi-vveli-smertnuyu-kazn-za-terrorizm-24642377.html

В Беларуси ввели смертную казнь за терроризм

В Беларуси ввели смертную казнь за терроризм

Высшая мера наказания ждет не только тех, кто совершил преступление, но и тех, кто только готовился к нему.

2022-05-18T17:22+0500

2022-05-18T17:22+0500

2022-05-18T17:22+0500

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смертная казнь

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ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. В Беларуси террористам теперь грозит смертная казнь. Соответствующие поправки внесены в Уголовный кодекс, сообщает Sputnik Беларусь.Согласно поправкам, суд сможет приговорить к смертной казни за акт терроризма в отношении иностранцев или международной организации (ч.2 статьи 124) или за акт международного терроризма (ч.3 статьи 126).Грозит высшая мера наказания и осужденным за акт терроризма, совершенный организованной группой или с применением атомной энергии, радиоактивных веществ или ядерных материалов, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ, и если такой теракт повлек за собой смерть человека (ч.3 статьи 289).Помимо того, высшая мера наказания предусмотрена и за убийство государственного или общественного деятеля, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью для того, чтобы повлиять на принятие решений органами власти (ч.2 статьи 359).Палата представителей рассмотрела проект поправок и приняла в двух чтениях в конце апреля. Совет республики Национального собрания Беларуси одобрил документ в начале мая.Поправки в Уголовный кодекс вступят в силу 29 мая, через десять дней после опубликования.Читайте также: Киев укрывал разыскиваемых Ташкентом террористов

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