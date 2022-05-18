https://uz.sputniknews.ru/20220518/v-tashkente-proxodit-chempionat-po-figurnomu-kataniyu-24644832.html

В Ташкенте проходит чемпионат по фигурному катанию

В Ташкенте проходит чемпионат по фигурному катанию

В первенстве страны принимают участие взрослые и юниоры из всех регионов республики

2022-05-18T18:41+0500

2022-05-18T18:41+0500

2022-05-18T18:41+0500

спорт

фигурное катание

чемпионат

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Ташкенте стартовал чемпионат страны по фигурному катанию, сообщает Национальный олимпийский комитет.В первенстве республики принимают участие спортсмены из всех регионов страны.В первый день турнира прошли состязания среди юниоров "Ташкентские коньки".Во второй день соревнования, 19 мая, взрослые фигуристы и юниоры покажут короткую программу, а в последний день, 20 мая, пройдут выступления в произвольной программе и награждение победителей и призеров.Крытый ледовый дворец "Хумо Арена", где проходит чемпионат, открылся в Ташкенте 2018-м году. А в январе 2021 года в столице впервые залили масштабный открытый каток.Читайте также: Ташкент тебя любит: как встречали Камилу Валиеву

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фигурное катание, чемпионат