https://uz.sputniknews.ru/20220518/vvozim-orujie-vyvozim-pshenitsu---litsemerie-zapada-v-ukrainskom-krizise-24645529.html
"Ввозим оружие, вывозим пшеницу" - лицемерие Запада в украинском кризисе
"Ввозим оружие, вывозим пшеницу" - лицемерие Запада в украинском кризисе
Global Times: ранее Запад, в частности США, прикладывали усилия для захвата стратегических ресурсов, в особенности, нефти. Теперь целью захвата является зерно.
2022-05-18T20:30+0500
2022-05-18T20:30+0500
2022-05-18T20:30+0500
в мире
запад
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украинский кризис
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сша
нефть
зерно
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В понедельник министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Запад должен действовать быстро, чтобы "помочь Украине экспортировать запасы зерна в ответ на обострение глобального продовольственного кризиса". Об этом сообщает китайское издание Global Times.Известно, что Украина является "житницей Европы". По данным IHS Markit, Украина была вторым по величине поставщиком зерна в ЕС в 2021 году, на ее долю приходилось 14% от общего объема импорта зерна ЕС.Как сообщает издание, чтобы защитить свою "житницу", Европейская комиссия объявила о создании стратегии "коридоры солидарности ЕС-Украина", которая направлена на "разблокировку границ с Украиной и увеличение пропускной способности автомобильных и железнодорожных маршрутов для экспорта украинского зерна". Также Украина ежегодно поставляла 40% своей кукурузы и пшеницы в страны Ближнего Востока и Африки.Однако, по мнению китайского эксперта, призыв Мелани Жоли больше благоприятствует Западу, чем всему остальному миру.По заявлению Global Times, обострение мирового продовольственного кризиса связано с тем, что Запад намеренно усиливает и затягивает конфликт между Россией и Украиной.Так, призывая к "спасению украинской пшеницы", некоторые западные страны продолжают поставлять оружие на Украину. Например, Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, страны-поборника "свободной украинской пшеницы", объявил о поставке новых партий вооружения и техники на Украину после своего визита в Киев 8 мая.Таким образом, Запад удовлетворяет свои нужды за счет других, подчеркивают в издании.Авторы статьи утверждают, что Украина является марионеткой Запада в его продолжающейся войне с Россией - западные страны утверждают, что поддерживают Украину, однако их действия лишь наносят ущерб стране и ее народу.По мнению Global Times, страны Запада, будучи инициатором и катализатором российско-украинского конфликта, не имеют права выступать с подобными призывами. Вместо того, чтобы призывать "освободить украинскую пшеницу", западным государствам следует сосредоточиться на том, как завершить конфликт на Украине как можно скорее, чтобы плачевные последствия их действий перестали вредить всему миру, подчеркнули авторы статьи.Читайте также:
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запад, украина, украинский кризис, кризис, сша, нефть, зерно
"Ввозим оружие, вывозим пшеницу" - лицемерие Запада в украинском кризисе
Global Times: ранее Запад, в частности США, прикладывали усилия для захвата стратегических ресурсов - нефти. Теперь целью захвата является зерно.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
В понедельник министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что Запад должен действовать быстро, чтобы "помочь Украине экспортировать запасы зерна в ответ на обострение глобального продовольственного кризиса". Об этом сообщает китайское издание Global Times
.
"Миллионы тонн зерна застряли в элеваторах на Украине. Мы должны убедиться, что сможем освободить украинскую пшеницу и отправить ее в европейские порты для дальнейшей отправки", - сообщила глава канадского МИД.
Известно, что Украина является "житницей Европы". По данным IHS Markit, Украина была вторым по величине поставщиком зерна в ЕС в 2021 году, на ее долю приходилось 14% от общего объема импорта зерна ЕС.
Как сообщает издание, чтобы защитить свою "житницу", Европейская комиссия объявила о создании стратегии "коридоры солидарности ЕС-Украина", которая направлена на "разблокировку границ с Украиной и увеличение пропускной способности автомобильных и железнодорожных маршрутов для экспорта украинского зерна". Также Украина ежегодно поставляла 40% своей кукурузы и пшеницы в страны Ближнего Востока и Африки.
Однако, по мнению китайского эксперта, призыв Мелани Жоли больше благоприятствует Западу, чем всему остальному миру.
"Помогая Украине "освободить свою пшеницу", некоторые западные страны пытаются решить проблему нехватки продовольствия. Они могут воспользоваться ситуацией на Украине, чтобы купить больше зерна по относительно более низким ценам. Такой тип "мародерства" демонстрирует, что Запад преследует эгоистичные и корыстные цели в условиях украинского кризиса", - отметил китайский ученый.
По заявлению Global Times, обострение мирового продовольственного кризиса связано с тем, что Запад намеренно усиливает и затягивает конфликт между Россией и Украиной.
Так, призывая к "спасению украинской пшеницы", некоторые западные страны продолжают поставлять оружие на Украину. Например, Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, страны-поборника "свободной украинской пшеницы", объявил о поставке новых партий вооружения и техники на Украину после своего визита в Киев 8 мая.
Принцип "ввозим оружием, вывозим пшеницу" только в очередной раз доказывает лицемерие западных стран. Запад может только принимать победу и выгоду и ни капли проигрыша или потерь", - заявил китайский эксперт.
Таким образом, Запад удовлетворяет свои нужды за счет других, подчеркивают в издании.
Авторы статьи утверждают, что Украина является марионеткой Запада в его продолжающейся войне с Россией - западные страны утверждают, что поддерживают Украину, однако их действия лишь наносят ущерб стране и ее народу.
По мнению Global Times, страны Запада, будучи инициатором и катализатором российско-украинского конфликта, не имеют права выступать с подобными призывами.
Вместо того, чтобы призывать "освободить украинскую пшеницу", западным государствам следует сосредоточиться на том, как завершить конфликт на Украине как можно скорее, чтобы плачевные последствия их действий перестали вредить всему миру, подчеркнули авторы статьи.