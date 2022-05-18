https://uz.sputniknews.ru/20220518/ukraina-vyvozit-pshenitsu-v-evropu-nesmotrya-na-risk-defitsita-zerna-24635999.html
Украина вывозит пшеницу в Европу, несмотря на риск дефицита зерна
Украина вывозит пшеницу в Европу, несмотря на риск дефицита зерна
Со второй половины апреля из порта Одессы Украины вывозит резервы пшеницы в Европу.
2022-05-18T14:21+0500
2022-05-18T14:21+0500
2022-05-18T14:21+0500
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Украина под давлением Европейского союза вывозит резервы пшеницы, несмотря на угрозу дефицита зерна в стране. Об этом РИА Новости сообщил бывший сотрудник одесской морской гавани.По словам источника агентства, в одесском порту хранилось более 200 тыс. тонн пшеницы до 24 февраля. Однако, со второй половины апреля по поручению властей начали активный вывоз контейнеров с продовольствием. Их было больше 10 тыс.По его заявлению, сложившейся ситуацией не преминули воспользоваться не только собственники грузов, но и различные криминальные элементы.Таким образом, часть грузов разворовали и стали торговать ими в личных интересах, сообщил сотрудник порта.Напомним, на прошлой неделе страны G7 заявили, что Россия препятствует аграрному экспорту Украины. Также по итогам саммита они обвинили российскую сторону в росте цен на мировых продовольственных рынках. Москва отвергает эти обвинения. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, украинские власти сами заминировали выходы из своих портов и не выпускают суда. Лавров подчеркнул, что Россия неоднократно предлагала организовать вывод судов с необходимыми товарами через гумкоридоры. Однако Киев не желает сотрудничать, а его "западные хозяева" никак на это не реагируют.Читайте также:
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украина, европа, дефицит, зерно, пшеница
Украина вывозит пшеницу в Европу, несмотря на риск дефицита зерна
Со второй половины апреля из порта Одессы Украины вывозит резервы пшеницы в Европу.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
Украина под давлением Европейского союза вывозит резервы пшеницы, несмотря на угрозу дефицита зерна в стране. Об этом РИА Новости
сообщил бывший сотрудник одесской морской гавани.
"Ограниченная работа порта Одессы не позволяет экспортировать большую часть объемов зерновых культур морским путем. Под давлением ЕС разработан альтернативный путь через порты Рени и Измаил, откуда они уходят дальше по Дунаю. Это вопреки реальной угрозе дефицита пшеницы внутри самой Украины. Если учесть, что в этом году есть реальная перспектива срыва сбора урожая", — рассказал бывший сотрудник порта.
По словам источника агентства, в одесском порту хранилось более 200 тыс. тонн пшеницы до 24 февраля. Однако, со второй половины апреля по поручению властей начали активный вывоз контейнеров с продовольствием. Их было больше 10 тыс.
"В марте киевские власти дали указание изъять все продовольственные грузы, которые находились в морском торговом порту", — добавил источник.
По его заявлению, сложившейся ситуацией не преминули воспользоваться не только собственники грузов, но и различные криминальные элементы.
Таким образом, часть грузов разворовали и стали торговать ими в личных интересах, сообщил сотрудник порта.
Напомним, на прошлой неделе страны G7 заявили, что Россия препятствует аграрному экспорту Украины. Также по итогам саммита они обвинили российскую сторону в росте цен на мировых продовольственных рынках. Москва отвергает эти обвинения.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, украинские власти сами заминировали выходы из своих портов и не выпускают суда. Лавров подчеркнул, что Россия неоднократно предлагала организовать вывод судов с необходимыми товарами через гумкоридоры. Однако Киев не желает сотрудничать, а его "западные хозяева" никак на это не реагируют.