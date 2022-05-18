https://uz.sputniknews.ru/20220518/ukraina-vyvozit-pshenitsu-v-evropu-nesmotrya-na-risk-defitsita-zerna-24635999.html

Украина вывозит пшеницу в Европу, несмотря на риск дефицита зерна

Украина вывозит пшеницу в Европу, несмотря на риск дефицита зерна

Со второй половины апреля из порта Одессы Украины вывозит резервы пшеницы в Европу.

2022-05-18T14:21+0500

2022-05-18T14:21+0500

2022-05-18T14:21+0500

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дефицит

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пшеница

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Украина под давлением Европейского союза вывозит резервы пшеницы, несмотря на угрозу дефицита зерна в стране. Об этом РИА Новости сообщил бывший сотрудник одесской морской гавани.По словам источника агентства, в одесском порту хранилось более 200 тыс. тонн пшеницы до 24 февраля. Однако, со второй половины апреля по поручению властей начали активный вывоз контейнеров с продовольствием. Их было больше 10 тыс.По его заявлению, сложившейся ситуацией не преминули воспользоваться не только собственники грузов, но и различные криминальные элементы.Таким образом, часть грузов разворовали и стали торговать ими в личных интересах, сообщил сотрудник порта.Напомним, на прошлой неделе страны G7 заявили, что Россия препятствует аграрному экспорту Украины. Также по итогам саммита они обвинили российскую сторону в росте цен на мировых продовольственных рынках. Москва отвергает эти обвинения. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, украинские власти сами заминировали выходы из своих портов и не выпускают суда. Лавров подчеркнул, что Россия неоднократно предлагала организовать вывод судов с необходимыми товарами через гумкоридоры. Однако Киев не желает сотрудничать, а его "западные хозяева" никак на это не реагируют.Читайте также:

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украина, европа, дефицит, зерно, пшеница