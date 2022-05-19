https://uz.sputniknews.ru/20220519/ali-xamraevu--85-eksklyuzivnoe-intervyu-rejissera---video-24671412.html

Али Хамраеву – 85: эксклюзивное интервью режиссера - видео

Али Хамраеву – 85: эксклюзивное интервью режиссера - видео

Он рассказал о ярких моментах детства, принципах работы с артистами, отношении к возрасту.

2022-05-19T19:31+0500

2022-05-19T19:31+0500

2022-05-19T19:31+0500

видео

режиссер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/13/24664070_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3171a49f4e7d9555ac5a3710464b3b74.jpg

"Я всегда был и остаюсь узбекским режиссером". Именно так говорит о себе Али Хамраев. Сейчас режиссер живет в Италии, но продолжает снимать кинокартины для страны, в которой родился – для Узбекистана. Одна из недавних его работ - фильм "Аромат дыни в Самарканде", рассказывающий об узбекской махалле.Али Эргашевич признается, что к возрасту относится как к "данности человеческой жизни", которая состоит из разных этапов. Об одном из этих этапов – о детстве, - он вспоминает с особым удовольствием. Самые яркие воспоминания связаны с дедушкой и, конечно же, кино."Мне 9 лет и после школы я как всегда зашел в чайхану, где сидел мой дедушка Хамро. Он всегда давал мне рубль и говорил, чтобы я не тратил его на ерунду. "Иди в кино!", - говорил дедушка. Это было напутствие, потому что мой папа – его младший сын, сценарист, киноактер, погиб под Вязьмой в 1942 году. И дедушка хотел, чтобы я тоже приобщился к кино", - рассказал Али Хамраев.Кинотеатр всегда был переполнен, вспоминает Али Эргашевич. Однажды там показывали фильм Чарли Чаплина "Огни большого города". И, как признается режиссер, именно благодаря этому фильму он понял силу искусства.Али Хамраев, как того и хотел дедушка Хамро, не просто приобщился к кино, а стал настоящим мастером и вписал свое имя в историю узбекского кинематографа."Кинематограф - это отражение жизни", - уверен режиссер. На его счету более двадцати художественных и около пятидесяти документальных фильмов. Одна из важных тем, которую поднимает в своих произведениях Али Хамраев, – Великая Отечественная война."После того, как я нашел могилу отца, я создал цикл фильмов. В свое время Андрей Тарковский взял с меня клятву, что я сниму фильм и расскажу историю, как искал могилу отца", - вспоминает режиссер.Почему Али Хамраева называли режиссером, который не умеет работать с актерами? Что культовый мастер узбекского кино готов простить артистам? Каков он на съемочной площадке? И кто из внуков Али Хамраева собирается пойти по его следам? Ответы на все эти вопросы – в видеоинтервью.Читайте также:Российский и узбекистанский драмтеатры договорились о сотрудничестве

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Анна Желиховская

Анна Желиховская

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

режиссер, видео