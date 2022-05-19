https://uz.sputniknews.ru/20220519/alisher-usmanov-razvoditsya-s-jenoy-24674328.html
Алишер Усманов разводится с женой
Алишер Усманов разводится с женой
Мировой суд в Москве уже провел первое судебное заседание по делу о разводе миллиардера. 19.05.2022, Sputnik Узбекистан
2022-05-19T18:31+0500
2022-05-19T18:31+0500
2022-05-19T18:31+0500
россия
алишер усманов
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ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Российский миллиардер Алишер Усманов решил развестись со своей женой, главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой, сообщает РИА Новости.По данным агентства, предварительная беседа уже состоялось в судебном участке района Крылатское в Москве. В пресс-службе Алишера Усманова отказались дать комментарий по этому поводу, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Усманов и Винер поженились в 1992 году.Читайте также: Алишер Усманов подал иск в Европейский суд
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алишер усманов
Алишер Усманов разводится с женой
Мировой суд в Москве уже провел первое судебное заседание по делу о разводе миллиардера.
ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik.
Российский миллиардер Алишер Усманов решил развестись со своей женой, главным тренером сборной России по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой, сообщает РИА Новости
.
По данным агентства, предварительная беседа уже состоялось в судебном участке района Крылатское в Москве.
"Рассмотрение дела о расторжении брака супругов - бездетных или имеющих взрослых детей – назначено на 7 июня, на 12.00 мск", - цитирует агентство представителя судебного участка.
В пресс-службе Алишера Усманова отказались дать комментарий по этому поводу, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Усманов и Винер поженились в 1992 году.