https://uz.sputniknews.ru/20220519/do-kontsa-goda-v-uzbekistane-postroyat-bolee-2-tys-km-vnutrennix-dorog-24664851.html

До конца года в Узбекистане построят более 2 тыс. км внутренних дорог

До конца года в Узбекистане построят более 2 тыс. км внутренних дорог

Списки для строительства местные власти будут формировать с учетом общественного мнения и востребованности.

2022-05-19T15:22+0500

2022-05-19T15:22+0500

2022-05-19T15:22+0500

общество

дорога

строительство

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ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. До конца года в Узбекистане должны построить 2 606 км внутренних дорог с цементобетонным покрытием. Соответствующий указ подписал 18 мая президент Шавкат Мирзиёев.Ремонт и строительство дорог спецслужбы проведут кустовым способом. Областные и городские хокимияты будут формировать адресные списки для строительства с учетом общественного мнения и спроса. Затем списки должны пройти утверждение в местных советах депутатов.За привлечение проектных организаций, согласование техзадания, разработку проектно-сметной документации и ее государственную экспертизу будут отвечать организации-заказчики. Разработанная документация и цены должны затем пройти государственную экспертизу через электронную площадку "Прозрачное строительство".Генерального подрядчика дорожного строительства власти определят путем отбора лучших предложений.Читайте также: В Ташкенте достроили шестиполосную трассу — видео

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дорога, строительство