https://uz.sputniknews.ru/20220519/erdogan-turtsiya-ne-mojet-otkazatsya-ot-rossii-24670968.html

Эрдоган: Турция не может отказаться от России

Эрдоган: Турция не может отказаться от России

Страна получает 50% необходимых ей объемов газа из РФ, это стратегический вопрос, заявил турецкий лидер.

2022-05-19T17:41+0500

2022-05-19T17:41+0500

2022-05-19T18:02+0500

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

газ

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не может отказаться от сотрудничества с Москвой, сообщает RT.Такое заявление он сделал на встрече с представителями молодежи в Анкаре. Видеозапись встречи глава государства выложил на своей страничке в Twitter.По словам Эрдогана, Турция получает из России половину необходимого ей газа. Две страны также совместно работают над проектом АЭС "Аккую", которую должны сдать уже в следующем году. Запуск атомной станции лидер страны назвал "очень серьезным источником энергии".Ранее о причинах, по которым Турция не может позволить себе конфликт с Россией, написал журнал National Interest. По данным издания, российские поставки на 45% обеспечивают страну газом, на 17% - нефтью и на 70% – пшеницей.Анкара также заявляла, что не поддержит заявку Швеции и Финляндии на членство в НАТО.После начала российской военной операции на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Некоторые государства объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для Запада санкции уже обернулись экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты.Читайте также: Немецкие СМИ: санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба

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турция, реджеп тайип эрдоган, газ