https://uz.sputniknews.ru/20220519/nemetskie-smi-sanktsii-protiv-rossii-ne-nanesli-ojidaemogo-uscherba-24663753.html

Немецкие СМИ: санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба

Немецкие СМИ: санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба

Российская экономика остается стабильной, несмотря на санкционное давление Запада.

2022-05-19T13:24+0500

2022-05-19T13:24+0500

2022-05-19T13:27+0500

в мире

санкции

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запад

экономика

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Западные санкции против России не оказали ожидаемого эффекта, признают в крупнейшей газете Германии Süddeutsche Zeitung. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.Главной причиной провала антироссийских санкций немецкое издание называет своевременные действия властей России. Также важную роль сыграли позиции четырех важных стран, отмечают авторы публикации."Такие страны, как Китай, Индия, Бразилия и Турция либо вообще не присоединились к западным санкциям, либо сделали это лишь частично", - заявляют в газете.Экономика России остается стабильной, несмотря на санкционное давление, констатируют в немецких СМИ."Ожидавшийся финансовый кризис не произошел. ВВП упал не так драматично, как ожидалось. Российская валюта быстро оправилась после падения", - сообщает Süddeutsche Zeitung.Напоминаем, что ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Европа в долгосрочной перспективе станет регионом с высокими ценами на энергоресурсы.На фоне начавшейся спецоперации России по демилитаризации Украины страны Запада начали вводить антироссийские санкции. Они коснулись и энергетического сектора. Однако негативный эффект от введенных санкций почувствовали сами государства-члены Евросоюза. Так, в странах стали стремительно расти цены на топливо и продовольствие.В Европе рассматривают возможность полного отказа от российских нефти и газа, шестой раунд санкций предусматривает нефтяное эмбарго, но некоторые страны, в частности Венгрия, блокируют его принятие.Читайте также:

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санкции, сми, запад, экономика