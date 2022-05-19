https://uz.sputniknews.ru/20220519/kakie-obekty-na-charvake-vystavili-na-auktsion-24671704.html

Какие объекты на Чарваке выставили на аукцион

Какие объекты на Чарваке выставили на аукцион

Новые владельцы территорий должны будут создать современные объекты туристской инфраструктуры.

2022-05-19T19:52+0500

2022-05-19T19:52+0500

2022-05-19T19:52+0500

экономика

чарвакский район

туризм

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Несколько объектов в зоне отдыха "Чарвак" выставлены на электронные торги. Список лотов уже доступен на электронной платформе e-auksion.uz, торги пройдут 26 мая.Список лотов:Новые владельцы территорий обязаны будут создать здесь современные объекты туристской инфраструктуры.Ранее Министерство туризма Узбекистана напомнило о налоговых льготах и субсидиях для инвесторов в туристской зоне "Чарвак".В частности, инвесторов – в зависимости от объемов вложений – освободят от уплаты налогов на имущество, водопользование и землю. За счет госбюджета им покроют затраты на строительство и оснащение новой гостиницы. В случае ввоза до 1 января 2024 года оборудования для канатных дорог, аттракционов "банджи-джампинг" и "зиплайн" и др., их полностью освободят от уплаты таможенных пошлин.Читайте также: Что именно изменится в Бостанлыке — подробности

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чарвакский район, туризм