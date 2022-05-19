https://uz.sputniknews.ru/20220519/kakie-obekty-na-charvake-vystavili-na-auktsion-24671704.html
Какие объекты на Чарваке выставили на аукцион
Какие объекты на Чарваке выставили на аукцион
Новые владельцы территорий должны будут создать современные объекты туристской инфраструктуры.
2022-05-19T19:52+0500
2022-05-19T19:52+0500
2022-05-19T19:52+0500
экономика
чарвакский район
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/17/14825240_0:0:2537:1427_1920x0_80_0_0_51d96af512321ab307d98458d5ed82a5.jpg
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Несколько объектов в зоне отдыха "Чарвак" выставлены на электронные торги. Список лотов уже доступен на электронной платформе e-auksion.uz, торги пройдут 26 мая.Список лотов:Новые владельцы территорий обязаны будут создать здесь современные объекты туристской инфраструктуры.Ранее Министерство туризма Узбекистана напомнило о налоговых льготах и субсидиях для инвесторов в туристской зоне "Чарвак".В частности, инвесторов – в зависимости от объемов вложений – освободят от уплаты налогов на имущество, водопользование и землю. За счет госбюджета им покроют затраты на строительство и оснащение новой гостиницы. В случае ввоза до 1 января 2024 года оборудования для канатных дорог, аттракционов "банджи-джампинг" и "зиплайн" и др., их полностью освободят от уплаты таможенных пошлин.Читайте также: Что именно изменится в Бостанлыке — подробности
чарвакский район
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/08/17/14825240_317:0:2220:1427_1920x0_80_0_0_9db72963ef37bac0ce742adc2d84af54.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
чарвакский район, туризм
Какие объекты на Чарваке выставили на аукцион
Новые владельцы территорий должны будут создать современные объекты туристской инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
Несколько объектов в зоне отдыха "Чарвак" выставлены на электронные торги. Список лотов уже доступен на электронной платформе e-auksion.uz
, торги пройдут 26 мая.
Список лотов:
здания в зоне отдыха Института цветных металлов – стартовая цена 4,5 млрд сумов;
бывшая зона отдыха Медицинской академии - 3,6 млрд сумов;
бывшая зона отдыха педиатров - 5,7 млрд сумов.
бывшее месте свалки бытовых отходов – 2,6 млрд сумов;
пустующая постройка – 1 млрд сумов.
Новые владельцы территорий обязаны будут создать здесь современные объекты туристской инфраструктуры.
Ранее Министерство туризма Узбекистана напомнило
о налоговых льготах и субсидиях для инвесторов в туристской зоне "Чарвак".
В частности, инвесторов – в зависимости от объемов вложений – освободят от уплаты налогов на имущество, водопользование и землю. За счет госбюджета им покроют затраты на строительство и оснащение новой гостиницы. В случае ввоза до 1 января 2024 года оборудования для канатных дорог, аттракционов "банджи-джампинг" и "зиплайн" и др., их полностью освободят от уплаты таможенных пошлин.