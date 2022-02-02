https://uz.sputniknews.ru/20220202/chto-imenno-izmenitsya-v-bostanlyke---podrobnosti-22500825.html

Что именно изменится в Бостанлыке - подробности

Что именно изменится в Бостанлыке - подробности

Министерство туризма раскрыло детали проекта по развитию Бостанлыкского района, благодаря которым район превратится в курорт международного уровня.

2022-02-02T13:15+0500

2022-02-02T13:15+0500

2022-02-02T13:15+0500

общество

туризм

курорт

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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Министерство туризма и спорта представило проект комплексного развития Бостанлыкского района Ташкентской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Как рассказал заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов, Бостанлык станет курортом международного уровня и еще одним местом притяжения туристов.Здесь распложено 120 объектов исторического и культурного наследия. Кроме того, в районе находятся два биосферных резервата, которые входят во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО.В рамках проекта в Бостанлыке создадут систему общественных пространств - парки, скверы, набережные, аллеи, велодорожки. А здания построят с учетом традиционной архитектуры горных поселений региона.Ворота в ЧарвакПо словам Азиза Абдухакимова, презентации проекта предшествовала 1,5-годовая работа и кропотливое исследование территории. В ходе проделанной работы выяснилось, что на территории ключевой транспортной развязки, известной в народе как "бочка", располагались ворота древней крепости.Поэтому, как рассказала заместитель директора дирекции туристической зоны "Чарвак" Суна Парк, это место решено называть "Чорвоқ дарвозаси" (Ворота в Чарвак).На сегодняшний день специалисты разработали мастер-планы и концепции развития двух пилотных территорий в составе зоны "Чарвак": "Чорвоқ дарвозаси: Жанубий Ходжикент" и поселка Юсуфхона.Над этим работала команда узбекистанских архитекторов во главе с Бобиром Кличевым. Консультантом по общей концепции проекта выступила российская проектно-консалтинговая компания "Новая Земля". Это ведущая экспертная организация в сфере городского и территориального развития.По ее словам, дирекция детально изучила международный опыт в области экотуризма и устойчивого развития озелененных территорий. При этом специалисты использовали методику Республики Татарстан по созданию системы общественных пространств.Ее суть заключается в максимальной вовлеченности общественности в процесс проектирования, объяснили в ведомстве. Парки, аллеи, скверы – все это должно быть не только красивым, но и удобным для людей.Современный кишлакЕще одна главная задача проекта - сохранить уникальный природный потенциал Бостанлыка.Экокаркас – это незастроенные и незаасфальтированные территории, покрытые растительностью.Министр также подчеркнул, что особое внимание специалисты уделили традиционной архитектуре. Так, на территории "Чорвоқ дарвозаси: Жанубий Ходжикент" создадут "современный образ традиционного горного кишлака".По словам руководителя архитектурного бюро Бобира Кличева, их решения отразили культурно-исторические элементы традиционной горной архитектуры региона. В частности, классическую отделку с использованием натуральных материалов - камня, дерева, саманной штукатурки.Кличев также подчеркнул, что пространство будет рассчитано, прежде всего, дня пешеходов. А вот для автомобилистов разработают план перехватывающих парковок.По его словам, для Бостанлыка характерны многочисленные сезонные реки и селевые отводы.Много мусораВо время презентации проекта в ведомстве также рассказали, что за последние несколько лет район столкнулся с рядом проблем. Среди них, например, хаотичное строительство, нехватка доступных гостиниц и низкая экокультура отдыхающих.Поэтому отдельным вопросом при разработке проекта стало управление отходами и повышение экологической культуры местных жителей. Так, например, хаотичная застройка стала причиной появления стихийных строительных свалок. Сегодня здесь их насчитывается 10. Конечно, их устранят.Она также добавила, что необходимо увеличить охват обслуживания физических и юридических лиц по вывозу твердых бытовых отходов, включая труднодоступные горные районы. Также специалисты разработали специальный алгоритм по установке урн, социальной рекламы, запрещающих и информирующих знаков.Кроме того, в районе появятся общественные пикник-зоны. Их пилотный вариант планируют показать уже к весне этого года.В Министерстве туризма и спорта также представили проект зоны отдыха "Чимган", который станет международным всесезонным курортом.Одно из достоинств проекта – канатная дорога. Предполагается, что она станет самой высокой в Центральной Азии и достигнет 3 309 метров.Поскольку курорт будет работать круглый год, то и развлечения, а их будет более 20 видов, тоже будут зависеть от времени года. Среди них экстремальные виды спорта, верховая езда, рейсинг, горные лыжи и многое другое.Читайте также:

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

туризм, курорт