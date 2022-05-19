https://uz.sputniknews.ru/20220519/netflix-nachal-uvolnyat-sotrudnikov-iz-za-snijeniya-kolichestva-podpischikov-24648598.html

Netflix начал увольнять сотрудников из-за снижения количества подписчиков

Netflix начал увольнять сотрудников из-за снижения количества подписчиков

Стриминговый сервис уволил около 2% сотрудников компании в США и Канаде.

2022-05-19T07:45+0500

2022-05-19T07:45+0500

2022-05-19T07:45+0500

в мире

увольнение

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Во вторник в американском стриминговом сервисе Netflix заявили, что компания уволила 150 человек из-за замедления роста подписчиков. Об этом сообщает Fox Business.Так, количество уволенных сотрудников составляет около 2% от всех работников компании в США и Канаде.Сокращение рабочих мест произошло вслед за тем, как Netflix сообщил о первой потере подписчиков за десятилетие на фоне ситуации на Украине, антироссийских санкций и жесткой конкуренции на рынке. Эксперты прогнозируют, что в следующем квартале грядет еще более сильное сокращение количества подписчиков.В результате снижения роста подписчиков в Netflix заявили, что предоставят более дешевый тариф с рекламой, а также будут тщательнее следить за расходами.Читайте также:Следом за Netflix обвалились акции Walt Disney и Paramount GlobalNetflix потерял 700 тыс. подписчиков за три месяца из-за ухода с российского рынка

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увольнение, сша, канада