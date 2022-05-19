https://uz.sputniknews.ru/20220519/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-19-maya-24658175.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 19 мая

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 19 мая

Продуктам и удобрениям из РФ надо открыть полный доступ на мировые рынки

2022-05-19T11:19+0500

2022-05-19T11:19+0500

2022-05-19T11:19+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 19 мая, а также о заявлениях, сделанных в это время, передает Sputnik Кыргызстан.Минобороны России сообщило, что за последние сутки в плен сдались 694 заблокированных на "Азовстали" украинских националиста, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая добровольно сложили оружие 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из них 51 доставлен в больницу Новоазовска (ДНР).Пленные украинские силовики заявили, что в Константиновке (ДНР) киевский режим под руководством кураторов хочет устроить провокацию по "бучинскому" сценарию. Украинские националисты, переодетые в форму ВС России с белыми повязками, перед камерой должны расстрелять мирных жителей. Провокацию собираются снять в том числе видеорегистраторами как будто случайно проезжающих машин, кадры широко распространят западные СМИ.Президент Украины Владимир Зеленский решил продлить военное положение и мобилизацию в стране еще на 90 суток.Следственный комитет РФ сообщил, что проводит расследование очередных фактов обстрелов со стороны Украины двух приграничных сел в Белгородской и Курской областях. В среду село Солохи Белгородской области обстреляли со стороны Украины, один человек пострадал, есть разрушения. В тот же день со стороны украинских вооруженных формирований из минометов обстреляли село Алексеевка Курской области. Оба населенных пункта уже подвергались обстрелам со стороны ВСУ, на что незамедлительно отреагировали следственные органы.Взаимодействие России с Западом может восстановиться после окончания спецоперации на Украине, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что Москва всегда открыта для диалога."Но не по придуманным кем-то правилам, а на основе международного права, взаимного уважения. К диалогу, который позволил бы обеспечить равную, неделимую, всеобщую безопасность на европейском континенте", — подчеркнула Матвиенко.Военная реакция России на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО будет соразмерна видам вооружений, которые там установят, сообщила спикер СовФеда. Между тем Финляндия и Швеция уже передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал "лукавством" заявления западных стран о том, что вводимые ими санкции против Москвы не имеют отношения к глобальному продовольственному кризису. Соединенные Штаты и их союзники утверждают, что в дефиците продуктов питания и росте цен якобы виновата Россия."Заявления западников о том, что их запреты не касаются поставок продовольствия и удобрений, — лукавство. На ситуацию на мировых продовольственных рынках напрямую влияют санкции в финансовой и транспортной сферах", — подчеркнул Антонов.Глава дипмиссии напомнил, что Россия остается приверженной своим обязательствам по международным контрактам в части экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и других важных товаров.По инициативе США накануне в ООН прошло обсуждение продовольственной безопасности на фоне ситуации на Украине. В мероприятии участвовали американский госсекретарь Энтони Блинкен и генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. Антонов отметил, что продовольственную безопасность на протяжении нескольких лет подрывали "неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада, усугубленные последствиями пандемии COVID-19"."Иными словами, проблемы возникли задолго до начала российской спецоперации на Украине. Обострились они в связи с волной односторонних и нелегитимных антироссийских санкций, которые подорвали доверие к западным правительствам ввиду непредсказуемости их действий, а также нарушили цепочки поставок и спровоцировали сбои международных финансовых потоков", — заключил посол.Гутерриш призвал обеспечить полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений. Ранее он попросил Москву не препятствовать выходу судов с зерном из черноморских портов Украины, а взамен пообещал содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из России и Беларуси. Отмечалось, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами.Президенту США Джо Байдену следует активизировать усилия по возобновлению ядерной сделки с Ираном, иначе на Ближнем Востоке может начаться "новая катастрофическая война", заявили в совместной статье для Washington Post экс-генсек НАТО Хавьер Солано и бывший премьер Швеции Карл Бильдт. Политики отметили, что действия американских властей, такие как признание террористами членов Корпуса стражей исламской революции или решение сената включить в ядерную сделку вопросы, не связанные с атомной программой, почти наверняка сорвут восстановление соглашения. При этом европейские союзники Вашингтона прилагают все усилия для дипломатического урегулирования с 2015 года."Теперь европейцы снова стали локомотивом переговорных усилий в надежде положить конец ядерному кризису и избежать новой катастрофической войны на Ближнем Востоке. Поэтому вызывает недоумение, что, заявив на выборах о возвращении к ядерной сделке и пообещав, что "Америка вернулась", Байден до сих пор мешкает с дипломатией, которую столь решительно поддерживают его союзники", — отметили Солано и Бильдт.Они напомнили об опыте переговоров Запада с СССР по вопросу контроля над вооружениями, подчеркнув, что США и их союзники шли на это ради собственной национальной безопасности, а не из-за желания поддержать советское руководство или наладить отношения с Москвой. По мнению политиков, в переговорах по ядерной сделке с Тегераном Запад должен придерживаться такой же логики."Байден должен всерьез задуматься, чем чревата его пассивность по отношению к Ирану, и отыскать путь вперед. Иначе мы ввяжемся в еще один непрошеный конфликт", — заключили авторы статьи.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018-го президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.27 декабря 2021 года прошел восьмой раунд переговоров по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. Еще во время седьмого, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам представителя Тегерана Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель Госдепа Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный" и призвал ИРИ относиться к вопросу серьезно. В конце марта переговоры приостановились. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.Читайте также:"Ввозим оружие, вывозим пшеницу" — лицемерие Запада в украинском кризисе

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