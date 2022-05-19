https://uz.sputniknews.ru/20220519/posol-rossii-v-ssha-rasskazal-s-chem-svyazan-globalnyy-krizis-24657628.html

Посол России в США рассказал, с чем связан глобальный кризис

Посол России в США рассказал, с чем связан глобальный кризис

Антонов: заявления, что мировой продовольственный кризис не связан с санкциями против России, - лукавство.

2022-05-19T11:42+0500

2022-05-19T11:42+0500

2022-05-19T11:42+0500

россия

сша

посол

кризис

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15284689_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_c0f6c111335ac0e2ca4a9ea7285d3e08.jpg

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Посол России в США Анатолий Антонов назвал "лукавством" заявления западных стран о том, что их санкции вводимые против России не связаны с мировым продовольственным кризисом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telgram-канал российской дипмиссии.США и их союзники неоднократно утверждали, что в дефиците продуктов питания и росте цен на продовольственные товары якобы виновата Россия.Дипломат также напомнил, что российская сторона привержена своим обязательствам по международным контрактам касательно поставок продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и других важных товаров.Известно, что накануне в ООН по инициативе Соединенных Штатов американский госсекретарь Энтони Блинкен и генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш обсудили продовольственную безопасность на фоне украинского кризиса.Помимо этого, Антонов также заметил, что глобальную продовольственную безопасность на протяжении нескольких лет подрывали "неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада, усугубленные последствиями пандемии COVID-19".Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.Читайте также:

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, посол, кризис