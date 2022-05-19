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Посол России в США рассказал, с чем связан глобальный кризис
Посол России в США рассказал, с чем связан глобальный кризис
Антонов: заявления, что мировой продовольственный кризис не связан с санкциями против России, - лукавство.
2022-05-19T11:42+0500
2022-05-19T11:42+0500
россия
сша
посол
кризис
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Посол России в США Анатолий Антонов назвал "лукавством" заявления западных стран о том, что их санкции вводимые против России не связаны с мировым продовольственным кризисом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telgram-канал российской дипмиссии.США и их союзники неоднократно утверждали, что в дефиците продуктов питания и росте цен на продовольственные товары якобы виновата Россия.Дипломат также напомнил, что российская сторона привержена своим обязательствам по международным контрактам касательно поставок продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и других важных товаров.Известно, что накануне в ООН по инициативе Соединенных Штатов американский госсекретарь Энтони Блинкен и генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш обсудили продовольственную безопасность на фоне украинского кризиса.Помимо этого, Антонов также заметил, что глобальную продовольственную безопасность на протяжении нескольких лет подрывали "неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада, усугубленные последствиями пандемии COVID-19".Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.Читайте также:
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сша, посол, кризис

Посол России в США рассказал, с чем связан глобальный кризис

11:42 19.05.2022
© Sputnik / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2022
© Sputnik / Алексей Агарышев
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Антонов: заявления, что мировой продовольственный кризис не связан с санкциями против России, - лукавство.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Посол России в США Анатолий Антонов назвал "лукавством" заявления западных стран о том, что их санкции вводимые против России не связаны с мировым продовольственным кризисом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telgram-канал российской дипмиссии.
США и их союзники неоднократно утверждали, что в дефиците продуктов питания и росте цен на продовольственные товары якобы виновата Россия.
"Заявления западников о том, что их запреты не касаются поставок продовольствия и удобрений, — лукавство. На ситуацию на мировых продовольственных рынках напрямую влияют санкции в финансовой и транспортной сферах", — подчеркнул российский посол.
Дипломат также напомнил, что российская сторона привержена своим обязательствам по международным контрактам касательно поставок продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и других важных товаров.
Известно, что накануне в ООН по инициативе Соединенных Штатов американский госсекретарь Энтони Блинкен и генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш обсудили продовольственную безопасность на фоне украинского кризиса.
Помимо этого, Антонов также заметил, что глобальную продовольственную безопасность на протяжении нескольких лет подрывали "неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада, усугубленные последствиями пандемии COVID-19".
"Иными словами, проблемы возникли задолго до начала российской спецоперации на Украине. Обострились они в связи с волной односторонних и нелегитимных антироссийских санкций, которые подорвали доверие к западным правительствам ввиду непредсказуемости их действий, а также нарушили цепочки поставок и создали сбои международных финансовых потоков", — подвел итоги посол.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала спецоперации на Украине. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Вместе с тем из-за нарушения цепочек поставок Европа и США столкнулись с резким ростом цен на зерно. Так, в марте стоимость пшеницы на бирже в Чикаго выросла до максимума почти за 14 лет, а кукурузы — за девять лет.
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