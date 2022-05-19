https://uz.sputniknews.ru/20220519/pri-kakix-vidax-boli-neobxodimo-vyzyvat-skoruyu-24651484.html

При каких видах боли необходимо вызывать скорую

При каких видах боли необходимо вызывать скорую

Врач рассказал, когда боль в животе сигнализирует о серьезном сбое в организме.

2022-05-19T07:30+0500

2022-05-19T07:30+0500

2022-05-19T07:30+0500

это интересно

скорая

скорая помощь

еда

врач

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/1c/16092355_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_20867c971275cd7addb3650828e48983.jpg

Главный гастроэнтеролог Северо-западного федерального округа и руководитель кафедры гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Андрей Барановский рассказал, когда боль в животе сигнализирует о серьезном сбое в организме, а промедление с обращением к врачу может привести к серьезным последствиям, передает РИА Новости.Так, по его словам, у некоторых людей, любящих плотно покушать, может часто болеть живот, однако не всегда причиной тому становится еда. Боли в животе могут свидетельствовать о проблемах желчевыделительной системы, а также сигнализировать о панкреатите или холецистите. Характерными симптомами, как напомнил Барановский, является не только нарастающая боль вверху живота, но и горечь во рту, тошнота или рвота с желчью."Конечно, это требует вызова скорой помощи и оказания неотложной помощи", — пояснил гастроэнтеролог, отметив, что подобные состояния часто заканчиваются хирургическим вмешательством.Кроме того, люди с хроническими заболеваниями часто не обращают внимание уже на привычные боли в животе, однако, как предупредил врач, это также может быть опасно. Возможно, боль говорит о новых факторах, которые ухудшают состояние здоровья или даже сигнализируют о рецидиве болезни. Самыми опасными болями являются ночные и те, что возникают на голодный желудок.Например, ночью человек просыпается от боли и голода, а притупить их можно лишь при помощи еды, воды или лекарств. Это, по словам Барановского, свидетельствует об обострении язвенной болезни или гастрита с эрозиями."Эти ситуации тоже требуют помощи, особенно если усугубляются такими симптомами, как рвота, особенно с элементами черных вкраплений", — пояснил врач.Это может сигнализировать о желудочном кровотечении.Промедления при язвенной болезни или заболеваниях двенадцатиперстной кишки, которые требуют немедленного хирургического вмешательства, могут быть опасны для жизни. При этом медик посоветовал в любом случае не терпеть боль и не заглушать ее лекарствами — лучше сразу вызвать медиков.Читайте также:Почему некоторые люди всегда мерзнут

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

скорая, скорая помощь, еда, врач