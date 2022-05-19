https://uz.sputniknews.ru/20220519/pri-kakix-vidax-boli-neobxodimo-vyzyvat-skoruyu-24651484.html
При каких видах боли необходимо вызывать скорую
При каких видах боли необходимо вызывать скорую
Врач рассказал, когда боль в животе сигнализирует о серьезном сбое в организме.
2022-05-19T07:30+0500
2022-05-19T07:30+0500
2022-05-19T07:30+0500
это интересно
скорая
скорая помощь
еда
врач
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Главный гастроэнтеролог Северо-западного федерального округа и руководитель кафедры гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Андрей Барановский рассказал, когда боль в животе сигнализирует о серьезном сбое в организме, а промедление с обращением к врачу может привести к серьезным последствиям, передает РИА Новости.Так, по его словам, у некоторых людей, любящих плотно покушать, может часто болеть живот, однако не всегда причиной тому становится еда. Боли в животе могут свидетельствовать о проблемах желчевыделительной системы, а также сигнализировать о панкреатите или холецистите. Характерными симптомами, как напомнил Барановский, является не только нарастающая боль вверху живота, но и горечь во рту, тошнота или рвота с желчью."Конечно, это требует вызова скорой помощи и оказания неотложной помощи", — пояснил гастроэнтеролог, отметив, что подобные состояния часто заканчиваются хирургическим вмешательством.Кроме того, люди с хроническими заболеваниями часто не обращают внимание уже на привычные боли в животе, однако, как предупредил врач, это также может быть опасно. Возможно, боль говорит о новых факторах, которые ухудшают состояние здоровья или даже сигнализируют о рецидиве болезни. Самыми опасными болями являются ночные и те, что возникают на голодный желудок.Например, ночью человек просыпается от боли и голода, а притупить их можно лишь при помощи еды, воды или лекарств. Это, по словам Барановского, свидетельствует об обострении язвенной болезни или гастрита с эрозиями."Эти ситуации тоже требуют помощи, особенно если усугубляются такими симптомами, как рвота, особенно с элементами черных вкраплений", — пояснил врач.Это может сигнализировать о желудочном кровотечении.Промедления при язвенной болезни или заболеваниях двенадцатиперстной кишки, которые требуют немедленного хирургического вмешательства, могут быть опасны для жизни. При этом медик посоветовал в любом случае не терпеть боль и не заглушать ее лекарствами — лучше сразу вызвать медиков.Читайте также:Почему некоторые люди всегда мерзнут
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скорая, скорая помощь, еда, врач
При каких видах боли необходимо вызывать скорую
У некоторых людей, любящих плотно покушать, может часто болеть живот, однако не всегда причиной тому становится еда, заявил врач.
Главный гастроэнтеролог Северо-западного федерального округа и руководитель кафедры гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Андрей Барановский рассказал, когда боль в животе сигнализирует о серьезном сбое в организме, а промедление с обращением к врачу может привести к серьезным последствиям, передает РИА Новости
.
Так, по его словам, у некоторых людей, любящих плотно покушать, может часто болеть живот, однако не всегда причиной тому становится еда. Боли в животе могут свидетельствовать о проблемах желчевыделительной системы, а также сигнализировать о панкреатите или холецистите. Характерными симптомами, как напомнил Барановский, является не только нарастающая боль вверху живота, но и горечь во рту, тошнота или рвота с желчью.
"Конечно, это требует вызова скорой помощи и оказания неотложной помощи", — пояснил гастроэнтеролог, отметив, что подобные состояния часто заканчиваются хирургическим вмешательством.
Кроме того, люди с хроническими заболеваниями часто не обращают внимание уже на привычные боли в животе, однако, как предупредил врач, это также может быть опасно. Возможно, боль говорит о новых факторах, которые ухудшают состояние здоровья или даже сигнализируют о рецидиве болезни. Самыми опасными болями являются ночные и те, что возникают на голодный желудок.
Например, ночью человек просыпается от боли и голода, а притупить их можно лишь при помощи еды, воды или лекарств. Это, по словам Барановского, свидетельствует об обострении язвенной болезни или гастрита с эрозиями.
"Эти ситуации тоже требуют помощи, особенно если усугубляются такими симптомами, как рвота, особенно с элементами черных вкраплений", — пояснил врач.
Это может сигнализировать о желудочном кровотечении.
Промедления при язвенной болезни или заболеваниях двенадцатиперстной кишки, которые требуют немедленного хирургического вмешательства, могут быть опасны для жизни. При этом медик посоветовал в любом случае не терпеть боль и не заглушать ее лекарствами — лучше сразу вызвать медиков.