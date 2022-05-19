https://uz.sputniknews.ru/20220519/roditelyam-shkolnikov-zapretili-sobirat-dengi-na-posledniy-zvonok-24639372.html

Родителям школьников запретили собирать деньги на "Последний звонок"

Родителям школьников запретили собирать деньги на "Последний звонок"

Министерство народного образования разослало по школам правила проведения праздника.

2022-05-19T11:01+0500

2022-05-19T11:01+0500

2022-05-19T11:21+0500

общество

последний звонок

школа

министерство народного образования узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1420/30/14203059_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_58d2e59df6474c14c8439b0a283138b1.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана разработало свод положений по проведению "Последнего звонка".Традиционно этот праздник завершит текущий учебный год и пройдет 25 мая, сообщает пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.Разработанные правила разослали по всем школам страны. Документ подробно описывает время и место проведения, а также обязательные моменты будущего мероприятия. В частности, в рамках праздника предусмотрено награждение лучших учеников за высокие рейтинги.Министерство также запретило школам собирать деньги с родителей учащихся для проведения "Последнего звонка", контрольных экзаменов и итоговых государственных аттестаций.Кроме того, министерство настоятельно рекомендует отказаться от вручения ценных подарков руководству школы и учителям.Под запрет попало и проведение дополнительных торжеств: банкетов или иных праздничных застолий в квартирах, ресторанах или кафе, выпускные вечера с поездками на автомобилях.За соблюдением этих правил должны проследить члены наблюдательных советов школ.Читайте также: Какие педагоги получат надбавку в Узбекистане

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

последний звонок, школа, министерство народного образования узбекистана