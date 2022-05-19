https://uz.sputniknews.ru/20220519/roditelyam-shkolnikov-zapretili-sobirat-dengi-na-posledniy-zvonok-24639372.html
Родителям школьников запретили собирать деньги на "Последний звонок"
Родителям школьников запретили собирать деньги на "Последний звонок"
Министерство народного образования разослало по школам правила проведения праздника.
2022-05-19T11:01+0500
2022-05-19T11:01+0500
2022-05-19T11:21+0500
общество
последний звонок
школа
министерство народного образования узбекистана
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана разработало свод положений по проведению "Последнего звонка".Традиционно этот праздник завершит текущий учебный год и пройдет 25 мая, сообщает пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.Разработанные правила разослали по всем школам страны. Документ подробно описывает время и место проведения, а также обязательные моменты будущего мероприятия. В частности, в рамках праздника предусмотрено награждение лучших учеников за высокие рейтинги.Министерство также запретило школам собирать деньги с родителей учащихся для проведения "Последнего звонка", контрольных экзаменов и итоговых государственных аттестаций.Кроме того, министерство настоятельно рекомендует отказаться от вручения ценных подарков руководству школы и учителям.Под запрет попало и проведение дополнительных торжеств: банкетов или иных праздничных застолий в квартирах, ресторанах или кафе, выпускные вечера с поездками на автомобилях.За соблюдением этих правил должны проследить члены наблюдательных советов школ.Читайте также: Какие педагоги получат надбавку в Узбекистане
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последний звонок, школа, министерство народного образования узбекистана
Родителям школьников запретили собирать деньги на "Последний звонок"
11:01 19.05.2022 (обновлено: 11:21 19.05.2022)
Министерство народного образования разослало по школам правила проведения праздника.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Министерство народного образования Узбекистана разработало свод положений по проведению "Последнего звонка".
Традиционно этот праздник завершит текущий учебный год и пройдет 25 мая, сообщает пресс-служба министерства в своем Telegram-канале
.
Разработанные правила разослали по всем школам страны. Документ подробно описывает время и место проведения, а также обязательные моменты будущего мероприятия. В частности, в рамках праздника предусмотрено награждение лучших учеников за высокие рейтинги.
Министерство также запретило школам собирать деньги с родителей учащихся для проведения "Последнего звонка", контрольных экзаменов и итоговых государственных аттестаций.
Кроме того, министерство настоятельно рекомендует отказаться от вручения ценных подарков руководству школы и учителям.
Под запрет попало и проведение дополнительных торжеств: банкетов или иных праздничных застолий в квартирах, ресторанах или кафе, выпускные вечера с поездками на автомобилях.
За соблюдением этих правил должны проследить члены наблюдательных советов школ.