https://uz.sputniknews.ru/20220519/rosatom-vosstanovit-territorii-tadjikistana-na-kotoryx-ranshe-dobyvalsya-uran-24672079.html
Росатом восстановит территории Таджикистана, на которых раньше добывался уран
Росатом восстановит территории Таджикистана, на которых раньше добывался уран
Росатом восстановит территории хвостохранилищ и отвала "Фабрики бедных руд".
2022-05-19T20:09+0500
2022-05-19T20:09+0500
2022-05-19T20:09+0500
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Компания "ТВЭЛ" (топливный дивизион Росатома) займется реабилитацией радиоактивных хвостохранилищ в Таджикистане, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.Стоимость контракта по реабилитации площадки Табошар превышает 700 млн. рублей.Договор включает восстановление 8 гектаров земель, на которых хранятся отходы от добычи урановой руды. Сегодня там остается более 1 млн тонн "уранового песка".До конца 2023 г. планируется демонтировать старые постройки, заменить загрязненный грунт чистым и организовать систему водоотведения.Проект станет первым на территории СНГ в рамках кампании по ликвидации "ядерного наследия".Табошарское месторождение в районе города Табошар (ныне Истиклол), открытое еще в 1925 г., было одним из наиболее крупных урановых месторождений времен СССР. Активная добыча урана там продолжалась с 1944 г. по 1965 г. Наиболее проблемным из всех хвостохранилищ, расположенных в Истиклоле, является открытое хранилище "Фабрики бедных руд" - холм из перемолотого материала, предназначавшегося для возможной вторичной переработки. Отходы "Фабрики бедных руд" уже на протяжении нескольких десятков лет подвергаются ветровой и водной эрозии.Читайте также:Китайский телеканал оценил потенциал Узбекистана по развитию ядерных технологий
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таджикистан, росатом, уран
Росатом восстановит территории Таджикистана, на которых раньше добывался уран
В рамках контракта будут реабилитированы территории хвостохранилищ и отвала "Фабрики бедных руд".
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
Компания "ТВЭЛ" (топливный дивизион Росатома) займется реабилитацией радиоактивных хвостохранилищ в Таджикистане, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье
.
Стоимость контракта по реабилитации площадки Табошар превышает 700 млн. рублей.
Договор включает восстановление 8 гектаров земель, на которых хранятся отходы от добычи урановой руды. Сегодня там остается более 1 млн тонн "уранового песка".
До конца 2023 г. планируется демонтировать старые постройки, заменить загрязненный грунт чистым и организовать систему водоотведения.
Проект станет первым на территории СНГ в рамках кампании по ликвидации "ядерного наследия".
Табошарское месторождение в районе города Табошар (ныне Истиклол), открытое еще в 1925 г., было одним из наиболее крупных урановых месторождений времен СССР. Активная добыча урана там продолжалась с 1944 г. по 1965 г.
Наиболее проблемным из всех хвостохранилищ, расположенных в Истиклоле, является открытое хранилище "Фабрики бедных руд" - холм из перемолотого материала, предназначавшегося для возможной вторичной переработки. Отходы "Фабрики бедных руд" уже на протяжении нескольких десятков лет подвергаются ветровой и водной эрозии.