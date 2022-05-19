https://uz.sputniknews.ru/20220519/uzbekistan-i-bashkortostan-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-24662902.html

Узбекистан и Башкортостан подписали меморандум о сотрудничестве

Узбекистан и Башкортостан подписали меморандум о сотрудничестве

Документ подписали башкирский Минторговли с двумя областными отделениями Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

2022-05-19T13:03+0500

2022-05-19T13:03+0500

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общество

башкортостан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. Представители Башкортостана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает агентство Башинформ со ссылкой на правительство российского региона.Документ подписали представители Министерства торговли и услуг Башкортостана, Ферганского и Наманганского отделения Торгово-промышленной палаты Узбекистана и ООО "Евразия-Уфа".Стороны договорились развивать сотрудничество между компаниями, предприятиями торговли и пищевой перерабатывающей промышленности и о совместной инвестиционной деятельности. Российский регион и Узбекистан также будут обмениваться информацией о состоянии рынка товаров и услуг, участвовать в совместных выставках и заседаниях.Узбекистанское предприятие SARDOR KOM планирует построить в Башкортостане завод по производству соков, нектаров и фруктовых напитков. Предполагаемый объем инвестиций – 502 млн рублей.Накануне делегация из Башкортостана побывала в трех регионах Узбекистана, провела целый ряд встреч с руководством республики. В состав делегации помимо официальных лиц вошли также представители более 70 предприятий республики. Они встретились с местными предпринимателями и обсудили потенциал сотрудничества.В первый день визита глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муратом Камаловым. Официальные лица двух регионов подписали Протокол о перспективных направлениях межрегионального сотрудничества.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей и Кубани.Читайте также:Промышленники Кубани заключили с Узбекистаном соглашения на 20 млн рублей

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