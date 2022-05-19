Узбекистан и Башкортостан подписали меморандум о сотрудничестве
13:03 19.05.2022 (обновлено: 13:12 19.05.2022)
© Правительство РБВ рамках визита в Узбекистан официальной делегации Республики Башкортостан, подписан меморандум о сотрудничестве между министерством торговли и услуг РБ, Ферганским и Наманганским отделениями ТПП Узбекистана и ООО "Евразия-Уфа".
Документ подписали башкирский Минторговли с двумя областными отделениями Торгово-промышленной палаты Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. Представители Башкортостана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает агентство Башинформ со ссылкой на правительство российского региона.
Документ подписали представители Министерства торговли и услуг Башкортостана, Ферганского и Наманганского отделения Торгово-промышленной палаты Узбекистана и ООО "Евразия-Уфа".
Стороны договорились развивать сотрудничество между компаниями, предприятиями торговли и пищевой перерабатывающей промышленности и о совместной инвестиционной деятельности. Российский регион и Узбекистан также будут обмениваться информацией о состоянии рынка товаров и услуг, участвовать в совместных выставках и заседаниях.
Узбекистанское предприятие SARDOR KOM планирует построить в Башкортостане завод по производству соков, нектаров и фруктовых напитков. Предполагаемый объем инвестиций – 502 млн рублей.
"Мы понимаем, что создаём хорошую историю нового витка взаимодействия республики Башкортостан и регионов Узбекистана. У нас всё для этого есть. У нас прекрасные уважительные и дружеские отношения глав двух государств. У нас есть история добрососедских отношений России и Узбекистана и бесценный опыт межрегионального сотрудничества. А самое главное - у нас есть желание с вами дружить, сотрудничать и развивать наши экономики. Я уверен, здесь мы обречены на успех", - сказал в интервью корреспонденту Sputnik глава Башкортостана Радий Хабиров.
Накануне делегация из Башкортостана побывала в трех регионах Узбекистана, провела целый ряд встреч с руководством республики. В состав делегации помимо официальных лиц вошли также представители более 70 предприятий республики. Они встретились с местными предпринимателями и обсудили потенциал сотрудничества.
В первый день визита глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муратом Камаловым. Официальные лица двух регионов подписали Протокол о перспективных направлениях межрегионального сотрудничества.
Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. С предприятиями в республике сотрудничают 84 российских субъекта. Наиболее активные из них — город Москва, Рязанская, Новосибирская, Нижегородская и Ленинградская области, а также республики Башкортостан, Татарстан.
Недавно региональное партнерство с Узбекистаном обсуждали также власти Астраханской и Самарской областей и Кубани.
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