https://uz.sputniknews.ru/20220519/v-kashkadarinskoy-oblasti-podderjat-startap-idei-24657013.html
В Кашкадарьинской области поддержат стартап-идеи
В Кашкадарьинской области поддержат стартап-идеи
Начался набор в программу инкубации, которая поможет реализовать проекты участников.
2022-05-19T10:41+0500
2022-05-19T10:41+0500
2022-05-19T10:41+0500
общество
кашкадарьинская область
it-технологии
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. IT Park объявил набор в программу инкубации в Инкубационных центрах Кашкадарьинской области, сообщили в пресс-службе организации.Проект создан для поддержки стартап-идей. В рамках программы эксперты и известные предприниматели проведут тренинги и консультации. Участникам помогут доработать бизнес-идеи и бизнес-планы и подготовить свой стартап к выходу на рынок.Инкубационная программа длится три месяца и включает менторскую помощь, семинары от экспертов в сфере предпринимательства и IT, конкурсы, нетворкинг, подготовку к презентации для привлечения инвесторов. А также у участников будет возможность привлечь инвестиции, представив свой проект.В программе можно участвовать бесплатно. Заявки принимаются до четвертого июня.Читайте также:Узбекистан пригласил "Яндекс.Такси" в столичный IT-парк
кашкадарьинская область
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MIA „Rosiya Segodnya“
кашкадарьинская область, it-технологии
В Кашкадарьинской области поддержат стартап-идеи
Начался набор в программу инкубации, которая поможет реализовать проекты участников.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
IT Park объявил набор в программу инкубации в Инкубационных центрах Кашкадарьинской области, сообщили в пресс-службе
организации.
Проект создан для поддержки стартап-идей. В рамках программы эксперты и известные предприниматели проведут тренинги и консультации.
Участникам помогут доработать бизнес-идеи и бизнес-планы и подготовить свой стартап к выходу на рынок.
Инкубационная программа длится три месяца и включает менторскую помощь, семинары от экспертов в сфере предпринимательства и IT, конкурсы, нетворкинг, подготовку к презентации для привлечения инвесторов.
А также у участников будет возможность привлечь инвестиции, представив свой проект.
В программе можно участвовать бесплатно. Заявки принимаются до четвертого июня.