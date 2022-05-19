https://uz.sputniknews.ru/20220519/v-kashkadarinskoy-oblasti-podderjat-startap-idei-24657013.html

В Кашкадарьинской области поддержат стартап-идеи

В Кашкадарьинской области поддержат стартап-идеи

Начался набор в программу инкубации, которая поможет реализовать проекты участников.

2022-05-19T10:41+0500

2022-05-19T10:41+0500

2022-05-19T10:41+0500

общество

кашкадарьинская область

it-технологии

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. IT Park объявил набор в программу инкубации в Инкубационных центрах Кашкадарьинской области, сообщили в пресс-службе организации.Проект создан для поддержки стартап-идей. В рамках программы эксперты и известные предприниматели проведут тренинги и консультации. Участникам помогут доработать бизнес-идеи и бизнес-планы и подготовить свой стартап к выходу на рынок.Инкубационная программа длится три месяца и включает менторскую помощь, семинары от экспертов в сфере предпринимательства и IT, конкурсы, нетворкинг, подготовку к презентации для привлечения инвесторов. А также у участников будет возможность привлечь инвестиции, представив свой проект.В программе можно участвовать бесплатно. Заявки принимаются до четвертого июня.Читайте также:Узбекистан пригласил "Яндекс.Такси" в столичный IT-парк

кашкадарьинская область

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кашкадарьинская область, it-технологии