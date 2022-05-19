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В ОДКБ отметили схожесть принципов с ШОС
В ОДКБ отметили схожесть принципов с ШОС
Генсек ОДКБ Станаслав Зась рассказал, чем обусловлен рост организации.
2022-05-19T09:21+0500
2022-05-19T09:21+0500
2022-05-19T09:21+0500
политика
станислав зась
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безопасность
шос
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Генеральный секретарь Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на встрече с главой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином отметил успехи возглавляемой им структуры. Об этом сообщает РИА Новости. В обращении к Чже Мину руководитель ОДКБ высказал мнение, что авторитет на международной арене ШОС обусловлен теми очень здравыми принципами, которые заложили при создании организации. Это приверженность нормам международного права, уважение и учет интересов друг друга, построение общего и единого пространства безопасности, отметил Зась. Глава Организация Договора о коллективной безопасности подчеркнул, что в своей деятельности они придерживаются таких же принципов. Позже по итогам переговоров с Чжан Мином он подчеркнул и совпадение подходов ШОС и ОДКБ к вопросам обеспечения безопасности. Он уточнил, что активизация взаимодействия ШОС и ОДКБ коснется антитеррористической деятельности – организации больше будут обмениваться опытом, а кроме того, возможны совместные учения.Помимо этого, стороны усилят вектор сотрудничества в борьбе с наркотрафиком, в противодействии преступности и незаконному обороту оружия.Генсек Организации Договора о коллективной безопасности также сообщил, что как в ОДКБ, так и в ШОС считают важным диалог по Афганистану.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия.Страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Также на саммите ШОС в Душанбе в сентябре начали процедуру приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.В 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября этого года в Самарканде.В рамках председательства Узбекистана в ШОС запланировано проведение более 80 мероприятий, 30 из которых – на министерском уровне, ранее заявил замглавы МИД Узбекистана Владимир Норов.Читайте также: ОДКБ и ШОС усилят сотрудничество по борьбе с терроризмом – ЗасьПутин сказал, чем на самом деле занимаются США и НАТО, и как ответит ОДКБВидео: что дает Узбекистану председательство в ШОС — эксперт
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станислав зась, одкб, безопасность, шос, узбекистан
В ОДКБ отметили схожесть принципов с ШОС
Генсек ОДКБ Станаслав Зась рассказал, чем обусловлен рост организации.
ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik.
Генеральный секретарь Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на встрече с главой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мином отметил успехи возглавляемой им структуры. Об этом сообщает
РИА Новости.
В обращении к Чже Мину руководитель ОДКБ высказал мнение, что авторитет на международной арене ШОС обусловлен теми очень здравыми принципами, которые заложили при создании организации.
Это приверженность нормам международного права, уважение и учет интересов друг друга, построение общего и единого пространства безопасности, отметил Зась.
Глава Организация Договора о коллективной безопасности подчеркнул, что в своей деятельности они придерживаются таких же принципов.
"ОДКБ внимательно и с большим удовлетворением следит за ростом вашей организации", - сообщил Станислав Зась.
Позже по итогам переговоров с Чжан Мином он подчеркнул и совпадение подходов ШОС и ОДКБ к вопросам обеспечения безопасности.
"Мы намерены активизировать наше сотрудничество по тем направлениям, которые заложены в меморандуме о нашем сотрудничестве", - сказал Зась.
Он уточнил, что активизация взаимодействия ШОС и ОДКБ коснется антитеррористической деятельности – организации больше будут обмениваться опытом, а кроме того, возможны совместные учения.
Помимо этого, стороны усилят вектор сотрудничества в борьбе с наркотрафиком, в противодействии преступности и незаконному обороту оружия.
Генсек Организации Договора о коллективной безопасности также сообщил, что как в ОДКБ, так и в ШОС считают важным диалог по Афганистану.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.
Страны-наблюдатели - Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия.
Страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Также на саммите ШОС в Душанбе в сентябре начали процедуру приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
В 2021-2022 годах председателем ШОС является Узбекистан. Очередной саммит организации пройдет 15-16 сентября этого года в Самарканде.
В рамках председательства Узбекистана в ШОС запланировано проведение более 80 мероприятий, 30 из которых – на министерском уровне, ранее заявил замглавы МИД Узбекистана Владимир Норов.