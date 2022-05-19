https://uz.sputniknews.ru/20220519/v-tashkentskom-zooparke-izbavyatsya-ot-ocheredey-i-zalojat-kapsulu-vremeni-24665159.html

В Ташкентском зоопарке избавятся от очередей и заложат "капсулу времени"

В Ташкентском зоопарке избавятся от очередей и заложат "капсулу времени"

В столичном зоопарке появятся несколько нововведений.

2022-05-19T14:42+0500

2022-05-19T14:42+0500

2022-05-19T15:10+0500

общество

ташкентский зоопарк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/13/24665393_0:472:1080:1080_1920x0_80_0_0_a21558242fc4a774bd510eb5f1e1a16c.jpg

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Ташкентском зоопарке открылся новый вход, через который можно проходить без очередей. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Кроме того, в зоопарке состоялась закладка "капсулы времени". "Все новое – это хорошо забытое старое и без прошлого невозможно будущее. Понимая смысл этих фраз, сегодня мы сделали то, что сохранит воспоминания и поможет будущему поколению узнать о нас чуть больше – мы заложили капсулу времени. В ней мы оставили интересное послание для наших потомков, которое, определенно, станет важным достоянием", - сообщается в пресс-релизе.В зоопарке также запустили проект "Африка-Азия", суть которого – реконструкция части зоопарка, где обитают животные из Африки и Азии. В рамках проекта специалисты планируют улучшить условия содержания животных, а также погрузить посетителей зоопарка в естественные условия дикой природы."Животные, обитающие в вольерах "Африка-Азия" – это слон азиатский, жираф южноафриканский, страусы, олени бухарские и верблюды", - пояснили в администрации.В ближайшее время на территории зоопарка откроется ресторан "ZOO". Отмечается, что он будет стильным, современным и станет местом отдыха для посетителей.Недавно руководство зоопарка вручило призы победителям конкурса детского рисунка, который состоялся в ходе выставки "Дорога домой". Детям подарили акварельные краски и альбомы, а также предоставили возможность бесплатно посещать Ташкентский зоопарк до конца 2022 года вместе с родителями.Читайте также:В Ташкентском зоопарке пройдет выставка собак и кошек, спасенных волонтерами

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкентский зоопарк