https://uz.sputniknews.ru/20220519/v-velikobritanii-zafiksirovali-esche-dva-sluchaya-zarajeniya-ospoy-obezyan-24655563.html

В Великобритании зафиксировали еще два случая заражения оспой обезьян

В Великобритании зафиксировали еще два случая заражения оспой обезьян

Источник инфекции - обезьяны. Однако уже были случаи передачи заболевания от человека.

2022-05-19T09:00+0500

2022-05-19T09:00+0500

2022-05-19T09:00+0500

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великобритания

инфекция

вирус

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ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. Очередные два случая заражения людей оспой обезьян зафиксировали в Великобритании, а общее число заболевших таким образом в стране достигло девяти. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Агентство по здравоохранению страны (UKHSA).Отмечается, что два новых случая не связаны с теми, которые выявили с начала мая.Оспа обезьян – это редкое заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.Источник инфекции - обезьяны. Однако уже были случаи передачи заболевания от человека.Обычно оспа обезьяны проходит в легкой форме, и большинство заболевших людей выздоравливают за несколько недель, но у некоторых могут возникнуть осложнения.В UKHSA отметили, что данная болезнь не считается инфекцией, но может передаваться при тесном контакте с инфицированными. При этом риск распространения среди населения страны оценивают как весьма низкий.Первые симптомы заболевания – это лихорадка, головная и мышечная боль, воспаление лимфатических узлов, истощение и озноб. Иногда может выступить сыпь, сменяющаяся струпьями.В странах Центральной и Западной Африки обезьянью оспу преимущественно подхватывают дети, а летальные исходы составляют от 4 до 22%.Читайте также: В Лондоне мгновенно раскупили куклы Барби с лицом Елизаветы II

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великобритания, инфекция, вирус