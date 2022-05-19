https://uz.sputniknews.ru/20220519/v-velikobritanii-zafiksirovali-esche-dva-sluchaya-zarajeniya-ospoy-obezyan-24655563.html
В Великобритании зафиксировали еще два случая заражения оспой обезьян
В Великобритании зафиксировали еще два случая заражения оспой обезьян
Источник инфекции - обезьяны. Однако уже были случаи передачи заболевания от человека.
2022-05-19T09:00+0500
2022-05-19T09:00+0500
2022-05-19T09:00+0500
в мире
великобритания
инфекция
вирус
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ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. Очередные два случая заражения людей оспой обезьян зафиксировали в Великобритании, а общее число заболевших таким образом в стране достигло девяти. Об этом сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Агентство по здравоохранению страны (UKHSA).Отмечается, что два новых случая не связаны с теми, которые выявили с начала мая.Оспа обезьян – это редкое заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.Источник инфекции - обезьяны. Однако уже были случаи передачи заболевания от человека.Обычно оспа обезьяны проходит в легкой форме, и большинство заболевших людей выздоравливают за несколько недель, но у некоторых могут возникнуть осложнения.В UKHSA отметили, что данная болезнь не считается инфекцией, но может передаваться при тесном контакте с инфицированными. При этом риск распространения среди населения страны оценивают как весьма низкий.Первые симптомы заболевания – это лихорадка, головная и мышечная боль, воспаление лимфатических узлов, истощение и озноб. Иногда может выступить сыпь, сменяющаяся струпьями.В странах Центральной и Западной Африки обезьянью оспу преимущественно подхватывают дети, а летальные исходы составляют от 4 до 22%.Читайте также: В Лондоне мгновенно раскупили куклы Барби с лицом Елизаветы II
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великобритания, инфекция, вирус
В Великобритании зафиксировали еще два случая заражения оспой обезьян
Источник инфекции - обезьяны. Однако уже были случаи передачи заболевания от человека.
ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik.
Очередные два случая заражения людей оспой обезьян зафиксировали в Великобритании, а общее число заболевших таким образом в стране достигло девяти. Об этом сообщает
Sputnik Беларусь со ссылкой на Агентство по здравоохранению страны (UKHSA).
"Агентство по здравоохранению выявило еще два случая оспы обезьян, один в Лондоне и еще один на юго-востоке Англии. Таким образом, общее число подтвержденных случаев с 6 мая достигло девяти", – говорится в сообщении.
Отмечается, что два новых случая не связаны с теми, которые выявили с начала мая.
Оспа обезьян – это редкое заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.
Источник инфекции - обезьяны. Однако уже были случаи передачи заболевания от человека.
Обычно оспа обезьяны проходит в легкой форме, и большинство заболевших людей выздоравливают за несколько недель, но у некоторых могут возникнуть осложнения.
В UKHSA отметили, что данная болезнь не считается инфекцией, но может передаваться при тесном контакте с инфицированными. При этом риск распространения среди населения страны оценивают как весьма низкий.
Первые симптомы заболевания – это лихорадка, головная и мышечная боль, воспаление лимфатических узлов, истощение и озноб. Иногда может выступить сыпь, сменяющаяся струпьями.
В странах Центральной и Западной Африки обезьянью оспу преимущественно подхватывают дети, а летальные исходы составляют от 4 до 22%.