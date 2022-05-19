https://uz.sputniknews.ru/20220519/volodin-ukazal-na-glavnyx-vinovnikov-krizisov-v-mire-24660616.html

Володин указал на главных виновников кризисов в мире

Володин указал на главных виновников кризисов в мире

Володин назвал "главных виновников нынешних проблем и грядущих кризисов во всём мире".

2022-05-19T12:41+0500

2022-05-19T12:41+0500

2022-05-19T12:42+0500

россия

вячеслав володин

кризис

мир

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. США, Канада и Швейцария стали основными недружественными странами, которые своими действиями спровоцировали наступающие кризисы в мире, в частности, рост цен на энергоресурсы и продовольствие, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.Как сообщил в своем Telegram-канале парламентарий, США наложили на Россию больше всего санкций - 1983, на втором месте - Канада (1402), на третьем - Швейцария (1361), на четвертом - Великобритания (1360), на пятом - страны Евросоюза (1199), на шестом - Австралия (1150), на седьмом - Япония (902).Володин добавил, что всего против России введено 10 536 санкций: до 24 февраля 2022 года - 2 754, после - ещё 7 782."Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие. Вот главные виновники нынешних проблем и грядущих кризисов во всём мире", - отметил спикер Госдумы.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В странах Евросоюза рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но некоторые страны, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.Читайте также:Медведев: для Зеленского мир - это конец

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вячеслав володин, кризис, мир