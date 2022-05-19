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https://uz.sputniknews.ru/20220519/vrach-predupredila-o-vozmojnyx-riskax-vegetarianstva-24650982.html
Врач предупредила о возможных рисках вегетарианства
Врач предупредила о возможных рисках вегетарианства
Долгий отказ от животной пищи может иметь серьезные последствия.
2022-05-19T07:00+0500
2022-05-19T07:00+0500
это интересно
врач
вегетарианство
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Вегетарианское движение зародилось в XIX веке в Великобритании в виде переосмысления индуистских пищевых практик, постепенно в Европе появилась собственная школа вегетарианства, рассказала в эфире радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.Пути к отказу от животной пищи могут быть разными, уточнила она. Например, некоторые люди считают, что без животной пищи они чувствуют себя лучше."Многие уходят в вегетарианство не по каким-то идейным соображениям, а идут совершенно по другим причинам. Есть те, кто идет по состоянию здоровья, а есть люди, которые идут из-за каких-то психологических проблем. Например, человек, который как-то не очень хорошо чувствует себя в социуме, находит единомышленников, и эти единомышленники его начинают поддерживать, начинают внушать ему чувство некоего превосходства, потому что они "более просвещенные", – пояснила Соломатина.Нужно отдать должное вегетарианцам: эти люди относятся к питанию как минимум осмысленно, отметила она."Но у некоторых, я бы сказала, это сродни, может быть, даже гордыни: "я занимаюсь самопознанием, я уже на каком-то другом уровне, я приподнялся над теми моими собратьями, которые просто лежат на диване, пьют пиво и смотрят футбол". Я часто сталкивалась и с этим", – сказала эксперт.Сегодня вегетарианство – это философское и мировоззренческое течение, а в любом течении есть какие-то крайние формы, продолжила она. Иной раз сообщества вегетарианцев начинают вести себя высокомерно и пренебрежительно по отношению к тем, кого они именуют "мясоедами", добавила диетолог."Как только появляется некая группа единомышленников, которая пропагандирует какую-то совместную идею, их становится очень легко направлять в ту или иную сторону, потому что эта группа уже организованна, и она готова к новым идеям... Если есть лидер, он может повести их, и под благую идею можно завести эту группу уже куда угодно вплоть до неких экстремистских вещей", – считает врач.К питанию необходимо относиться рационально, например, нужно учитывать, что далеко не все люди могут выдержать длительный полный отказ от животной пищи без серьезных последствий, предупредила диетолог."Организм, надо отдать ему должное, гибкий, поэтому у многих вегетарианцев он компенсаторно начинает, например, усваивать железо из растительных продуктов. Но не у всех. Витамин В12 мы там, конечно, не найдем, но тем не менее вегетарианцы же выживают без В12. Правда, кто-то с ума с ходит, на нервную систему это очень сильно влияет. Но остальные-то ничего – существуют. Потому что микрофлора начинает продуцировать часть витаминов. При этом исследования показывают, что вегетарианцы чаще страдают когнитивными нарушениями, депрессиями, психическими и даже психиатрическими нарушениями", – заключила Соломатина.Читайте также:Судороги предупредят о серьезных заболеваниях
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врач, вегетарианство

Врач предупредила о возможных рисках вегетарианства

07:00 19.05.2022
© Depositphotos / SIphotographyДевушка в раздумье
Девушка в раздумье - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2022
© Depositphotos / SIphotography
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Далеко не все люди могут выдержать длительный полный отказ от животной пищи без серьезных последствий, считает кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
Вегетарианское движение зародилось в XIX веке в Великобритании в виде переосмысления индуистских пищевых практик, постепенно в Европе появилась собственная школа вегетарианства, рассказала в эфире радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.
Пути к отказу от животной пищи могут быть разными, уточнила она. Например, некоторые люди считают, что без животной пищи они чувствуют себя лучше.
"Многие уходят в вегетарианство не по каким-то идейным соображениям, а идут совершенно по другим причинам. Есть те, кто идет по состоянию здоровья, а есть люди, которые идут из-за каких-то психологических проблем. Например, человек, который как-то не очень хорошо чувствует себя в социуме, находит единомышленников, и эти единомышленники его начинают поддерживать, начинают внушать ему чувство некоего превосходства, потому что они "более просвещенные", – пояснила Соломатина.
Нужно отдать должное вегетарианцам: эти люди относятся к питанию как минимум осмысленно, отметила она.
"Но у некоторых, я бы сказала, это сродни, может быть, даже гордыни: "я занимаюсь самопознанием, я уже на каком-то другом уровне, я приподнялся над теми моими собратьями, которые просто лежат на диване, пьют пиво и смотрят футбол". Я часто сталкивалась и с этим", – сказала эксперт.
Сегодня вегетарианство – это философское и мировоззренческое течение, а в любом течении есть какие-то крайние формы, продолжила она. Иной раз сообщества вегетарианцев начинают вести себя высокомерно и пренебрежительно по отношению к тем, кого они именуют "мясоедами", добавила диетолог.
"Как только появляется некая группа единомышленников, которая пропагандирует какую-то совместную идею, их становится очень легко направлять в ту или иную сторону, потому что эта группа уже организованна, и она готова к новым идеям... Если есть лидер, он может повести их, и под благую идею можно завести эту группу уже куда угодно вплоть до неких экстремистских вещей", – считает врач.
К питанию необходимо относиться рационально, например, нужно учитывать, что далеко не все люди могут выдержать длительный полный отказ от животной пищи без серьезных последствий, предупредила диетолог.
"Организм, надо отдать ему должное, гибкий, поэтому у многих вегетарианцев он компенсаторно начинает, например, усваивать железо из растительных продуктов. Но не у всех. Витамин В12 мы там, конечно, не найдем, но тем не менее вегетарианцы же выживают без В12. Правда, кто-то с ума с ходит, на нервную систему это очень сильно влияет. Но остальные-то ничего – существуют. Потому что микрофлора начинает продуцировать часть витаминов. При этом исследования показывают, что вегетарианцы чаще страдают когнитивными нарушениями, депрессиями, психическими и даже психиатрическими нарушениями", – заключила Соломатина.
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