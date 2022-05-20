https://uz.sputniknews.ru/20220520/24701024.html

Чем полезен одуванчик?

Чем полезен одуванчик?

Из-за высокого содержания витаминов и минералов одуванчик в Японии специально выращивают в огородах и палисадниках.

2022-05-20T23:00+0500

2022-05-20T23:00+0500

2022-05-20T23:00+0500

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витамины

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Кому не знаком одуванчик – яркий, нарядный первый весенний цветок. Однако это растение радует не только глаз, но еще и обладает невероятным множеством полезных веществ. Врач-фитотерапевт Евгений Шмерко рассказал корреспонденту Sputnik Беларусь Ольге Деменчук о целебных свойствах одуванчика лекарственного.Почему одуванчик полезен?Специалист отмечает, что чаще всего люди не любят вкус одуванчика из-за горечи. "И зря, ведь эта горечь невероятно целебная. В одуванчике содержатся полисахариды, белковые вещества, легкоусвояемые витамины А, В1, В2, С, фосфор, необходимое для кроветворной системы железо, а также укрепляющий костную ткань кальций. В "солнечном" сорняке очень много марганца – микроэлемента, без которого в организме не синтезируется витамин С и не усваивается селен", - пояснил Евгений Шмерко.К слову, селен предупреждает развитие онкологических заболеваний. Хорошо известно и противовоспалительное действие одуванчика. Полезен сорняк мужчинам, у которых нарушена выработка половых гормонов. Одуванчик нормализует половую функцию.Какие части одуванчика можно использовать?По словам эксперта, в фитотерапии можно использовать и надземную, и подземную части растения. Корни лучше заготавливать либо ранней весной, пока еще целебные вещества не начали поступать в ростки, листья и почки, или уже в сентябре-октябре. Листья и цветы одуванчика используют с мая по август в салатах, солянках и соках.Листья одуванчика нормализуют деятельность поджелудочной железы и печени, приводят в норму уровень холестерина, помогают справиться с запорами, улучшают память, координируют работу центральной нервной системы."Сок из одуванчика улучшает состав крови, повышает уровень гемоглобина и лейкоцитарную формулу крови. Для того, чтобы получить сок, листья пропускают через мясорубку или соковыжималку. В день рекомендуется употреблять не более 100 граммов сока, разделяя их на четыре приема по 25 граммов. Не стоит выбрасывать и оставшийся от приготовления сока жом одуванчика. Его можно использовать в виде компрессов для отбеливания пигментных пятен, а также лечения угрей и фурункулов", - рекомендует врач-фитотерапевт.Как приготовить кофе из одуванчика?Из корней одуванчика можно приготовить необыкновенно вкусный и полезный напиток – "кофе". Для этого корни одуванчика следует прокалить на небольшом огне в духовке, затем - смолоть и заварить. Кстати, аромат такого напитка очень напоминает кофейный. При желании, в напиток из одуванчика можно добавить сливки или молоко."Кофе" из одуванчика не бодрит, но успокаивает. А главное – нормализует работу желудочно-кишечного тракта, насыщает организм кальцием, улучшает мозговую деятельность."Такой "кофе" помогает при атеросклерозе, головных болях, бессоннице, гипо – и авитаминозах, анемии, нарушении обмена веществ, колитах, гастритах, заболеваниях печени, почек, поджелудочной железы, запорах, аллергии, плохом аппетите и для профилактики остеопорозов", - заключает Евгений Шмерко.Читайте также: Волшебное яблочко: какие болезни лечит боярышник — видео

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витамины