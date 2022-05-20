https://uz.sputniknews.ru/20220520/filial-rossiyskogo-medvuza-gotovitsya-k-otkrytiyu-v-tashkente-24695458.html

Филиал российского медвуза готовится к открытию в Ташкенте

Филиал российского медвуза готовится к открытию в Ташкенте

Представители вуза рассказали, когда филиал начнет приемную кампанию в Узбекистане.

2022-05-20T18:03+0500

2022-05-20T18:03+0500

2022-05-20T18:03+0500

общество

вуз

филиал

ташкент

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В столице Узбекистана вскоре откроется филиал Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Н. И. Пирогова. Представители российского вуза рассказали корреспонденту Sputnik, когда в филиале начнется приемная кампания.По словам Елисеева, сегодня одни из самых востребованных медицинских направлений у узбекистанцев – лечебное дело, стоматология и педиатрия.Напомним, что министерства здравоохранения России и Узбекистана договорились об организации филиала РНИМУ имени Н. И. Пирогова в Ташкенте.РНИМУ имени Н. Пирогова – национальный научный исследовательский центр, где готовят врачей, фармацевтов, клинических психологов.Узбекистан лидирует по количеству филиалов российский вузов. В числе университетов, которые уже открыли свои отделения в республике, — филиал МГУ имени Ломоносова, РЭУ имени Плеханова, РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РГПУ имени Герцена, ВГИКа, МИСиС, МИФИ, МГИМО и другие.Также в начале года в Ташкент приезжали 44 специалиста из российских учебных заведений для проведения собеседований с желающими получить высшее образование в России.С каждым годом количество бюджетных мест для граждан Узбекистана растет: в 2020-м российские вузы предоставляли 228 мест, в 2021-м — уже 430, а в новом учебном году эту цифру увеличат почти вдвое.Читайте также:В Ташкенте, Самарканде и Бухаре пройдут выставки российских вузов

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вуз, филиал, ташкент