https://uz.sputniknews.ru/20220520/jamoliddinova-podtverdila-chempionskiy-titul-24700891.html

Жамолиддинова подтвердила чемпионский титул

Жамолиддинова подтвердила чемпионский титул

В Ташкенте завершился Чемпионат Узбекистана по фигурному катанию

2022-05-20T21:52+0500

2022-05-20T21:52+0500

2022-05-20T21:52+0500

спорт

фигурное катание

чемпионат

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ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. В Ташкенте подвели итоги Чемпионата республики по фигурному катанию.Победила в первенстве Нигинабону Жамолиддинова, тем самым подтвердив свой прошлогодний чемпионский титул. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Федерации по фигурному катанию.Жамолиддинова родилась в 2004 году, заниматься фигурным катанием начала с 9 лет.Была первой участницей от Узбекистана на первых зимних международных спортивных играх "Дети Азии" в Сахалине в 2019 году, а также выступала в юниорском Гран- При в 2019 году в Челябинске и 2021 году - в Красноярске.Читайте также: Видео: Узбекистан возрождает традиции фигурного катания

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фигурное катание, чемпионат