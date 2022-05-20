https://uz.sputniknews.ru/20220520/jamoliddinova-podtverdila-chempionskiy-titul-24700891.html
Жамолиддинова подтвердила чемпионский титул
Жамолиддинова подтвердила чемпионский титул
В Ташкенте завершился Чемпионат Узбекистана по фигурному катанию
2022-05-20T21:52+0500
2022-05-20T21:52+0500
2022-05-20T21:52+0500
спорт
фигурное катание
чемпионат
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ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. В Ташкенте подвели итоги Чемпионата республики по фигурному катанию.Победила в первенстве Нигинабону Жамолиддинова, тем самым подтвердив свой прошлогодний чемпионский титул. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили в Федерации по фигурному катанию.Жамолиддинова родилась в 2004 году, заниматься фигурным катанием начала с 9 лет.Была первой участницей от Узбекистана на первых зимних международных спортивных играх "Дети Азии" в Сахалине в 2019 году, а также выступала в юниорском Гран- При в 2019 году в Челябинске и 2021 году - в Красноярске.Читайте также: Видео: Узбекистан возрождает традиции фигурного катания
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фигурное катание, чемпионат
Жамолиддинова подтвердила чемпионский титул
В Ташкенте завершился Чемпионат Узбекистана по фигурному катанию.
ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. В Ташкенте подвели итоги Чемпионата республики по фигурному катанию.
Победила в первенстве Нигинабону Жамолиддинова, тем самым подтвердив свой прошлогодний чемпионский титул. Об этом корреспонденту Sputnik
сообщили в Федерации по фигурному катанию.
Жамолиддинова родилась в 2004 году, заниматься фигурным катанием начала с 9 лет.
Была первой участницей от Узбекистана на первых зимних международных спортивных играх "Дети Азии" в Сахалине в 2019 году, а также выступала в юниорском Гран- При в 2019 году в Челябинске и 2021 году - в Красноярске.