https://uz.sputniknews.ru/20220520/video-uzbekistan-vozrojdaet-traditsii-figurnogo-kataniya-24699735.html
Видео: Узбекистан возрождает традиции фигурного катания
Видео: Узбекистан возрождает традиции фигурного катания
О перспективах развития этого вида спорта в республике рассказал вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник
2022-05-20T20:03+0500
2022-05-20T20:03+0500
2022-05-20T20:04+0500
спорт
фигурное катание
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ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. Узбекистан успешно возрождает традиции фигурного катания считает вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник. О перспективах развития этого вида спорта в республике он рассказал в интервью Sputnik.По мнению Лакерника, республиканская Федерация фигурного катания на правильном пути.В Ташкенте прошел чемпионат страны по фигурному катанию. В нем приняли участие спортсмены из всех регионов республики.Читайте также: В Ташкенте проходит чемпионат по фигурному катанию
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фигурное катание
Видео: Узбекистан возрождает традиции фигурного катания
20:03 20.05.2022 (обновлено: 20:04 20.05.2022)
О перспективах развития этого вида спорта в республике рассказал вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник.
ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik.
Узбекистан успешно возрождает традиции фигурного катания считает вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник. О перспективах развития этого вида спорта в республике он рассказал в интервью Sputnik
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“Узбекистан — это страна, где традиции фигурного катания были. Здесь не надо его создавать с нуля. Потом традиции эти потерялись. Постепенно новое руководство начинает возрождать фигурное катание. Но процесс этот не может быть быстрым”, — объясняет он.
По мнению Лакерника, республиканская Федерация фигурного катания на правильном пути.
В Ташкенте прошел чемпионат страны по фигурному катанию. В нем приняли участие спортсмены из всех регионов республики.