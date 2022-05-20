https://uz.sputniknews.ru/20220520/video-uzbekistan-vozrojdaet-traditsii-figurnogo-kataniya-24699735.html

Видео: Узбекистан возрождает традиции фигурного катания

Видео: Узбекистан возрождает традиции фигурного катания

О перспективах развития этого вида спорта в республике рассказал вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник

2022-05-20T20:03+0500

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спорт

фигурное катание

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ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. Узбекистан успешно возрождает традиции фигурного катания считает вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник. О перспективах развития этого вида спорта в республике он рассказал в интервью Sputnik.По мнению Лакерника, республиканская Федерация фигурного катания на правильном пути.В Ташкенте прошел чемпионат страны по фигурному катанию. В нем приняли участие спортсмены из всех регионов республики.Читайте также: В Ташкенте проходит чемпионат по фигурному катанию

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фигурное катание