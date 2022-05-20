https://uz.sputniknews.ru/20220520/kak-pravitelstvo-obespechit-stabilnye-tseny-na-pshenitsu-24698526.html

Как правительство обеспечит стабильные цены на пшеницу

Как правительство обеспечит стабильные цены на пшеницу

На обеспечение ценовой стабильности в республике из государственного бюджета выделили 7,6 трлн сумов.

2022-05-20T19:21+0500

2022-05-20T19:21+0500

2022-05-20T19:21+0500

экономика

пшеница

цены

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ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. Об ожидаемых изменениях в рамках реформ по выращиванию и сбыту зерна рассказали на пресс-конференции в АИМК представители министерств финансов, экономического развития и сельского хозяйства.По оценке специалистов, в нынешнем году аграрии получат в среднем по 2,5 тонны пшеницы с гектара орошаемых зерновых полей по всей республике. На склады АК "Уздонмахсулот" должно поступить 2 550 тыс. тонн пшеницы.При необходимости страна импортирует дополнительное количество зерна. Это зависит от объема пшеницы, которая будет выращена до 1 августа, а также от спроса на пшеницу на внутреннем рынке.Организация заготовки зернаДля обеспечения ценовой стабильности власти планируют закупить 1 783 тысяч тонн пшеницы по следующей упрощенной процедуре.На первом этапе закупают пшеницу для государственного резерва у фермеров и зерновых кластеров по цене 3 млн. сумов.На втором этапе в сентябре, власти пересмотрят цену на зерно, поставленное фермерами и зерновыми кластерами, исходя из средней стоимости, сложившейся на бирже в период уборки пшеницы (июль-август).К примеру, если средняя цена пшеницы на бирже в июле-августе составит 4 млн сумов, то Фонд господдержки сельского хозяйства в сентябре выплатит дополнительно 1 млн сумов.Фермеры и зерновые кластеры получают возможность участвовать в биржевых торгах. С 1 июля производители пшеницы выставят на биржу 500 тысяч тонн пшеницы. При этом они не будут платить биржевые платежи и залог. Кроме того, все расходы по хранению пшеницы покроет сам фонд.Из средств фонда также закупят 267 тысяч тонн семенной пшеницы по цене 3 млн сумов за тонну на основе прямой закупки.Правительство выделяет из государственного бюджета 7,6 трлн сумов для финансирования мер поддержки закупки пшеницы по всей стране.Категорически запрещается изъятие зерна, остающегося на ведении фермерских хозяйств под разными предлогами, а также наложение незаконных ограничений на межрегиональные перевозки реализованного на бирже зерна.Читайте также: Минсельхоз объявил минимальную цену на зерно

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пшеница, цены