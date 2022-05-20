https://uz.sputniknews.ru/20220520/mirziyoev-utverdil-soglashenie-uzbekistana-i-belarusi-o-zaschite-investitsiy-24685523.html

Мирзиёев утвердил соглашение Узбекистана и Беларуси о защите инвестиций

Мирзиёев утвердил соглашение Узбекистана и Беларуси о защите инвестиций

Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана будет ответственно за реализацию договора между двумя странами.

2022-05-20T11:24+0500

2022-05-20T11:24+0500

2022-05-20T11:29+0500

политика

шавкат мирзиёев

узбекистан

беларусь

инвестиции

соглашение

договор

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановил утвердить соглашение между правительством Узбекистана и Беларуси о взаимном поощрении и защите инвестиций. Оно было подписано в Минске 1 августа 2019 года.Согласно постановлению, Мирзиёев назначил министерство инвестиций и внешней торговли уполномоченным органом, который будет отвечать за реализацию данного договора. Таким образом, Узбекистан выполняет внутригосударственный процедуры, необходимые для вступления в силу международного соглашения. Мирзиёев поручил МИД направить соответствующее уведомление белорусской стороне.Также кабинет министров Узбекистана и руководители ведомств должны будут обеспечить контроль за выполнением положений договора о защите и поощрении инвестиций.Контроль за исполнением постановления президент поручил премьер-министру Абдулле Арипову.

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шавкат мирзиёев, узбекистан, беларусь, инвестиции, соглашение, договор, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана