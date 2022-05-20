https://uz.sputniknews.ru/20220520/uzbekistan-i-belarus-utverdyat-soglashenie-ob-investitsiyax-24685523.html
Узбекистан и Беларусь утвердят соглашение об инвестициях
Узбекистан и Беларусь утвердят соглашение об инвестициях
Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана будет ответственно за реализацию договора между двумя странами.
2022-05-20T11:24+0500
2022-05-20T11:24+0500
2022-05-20T14:57+0500
политика
шавкат мирзиёев
узбекистан
беларусь
инвестиции
соглашение
договор
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Проект постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о ратификации соглашения между правительством Узбекистана и Беларуси о взаимном поощрении и защите инвестиций был обнародован на портале обсуждения нормативно-правовых актов. Данное соглашение было подписано в Минске 1 августа 2019 года.Согласно проекту постановления, министерство инвестиций и внешней торговли станет уполномоченным органом, который будет отвечать за реализацию договора между Узбекистаном и Беларусью. В проекте указано, что таким образом, Узбекистан выполнит внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу международного соглашения. Министерству иностранных дел будет поручено направить соответствующее уведомление белорусской стороне.Также кабинет министров Узбекистана и руководители ведомств должны будут обеспечить контроль за выполнением положений договора о защите и поощрении инвестиций.Контроль за исполнением постановления после принятия проекта перейдет к премьер-министру Узбекистана Абдулле Арипову.
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шавкат мирзиёев, узбекистан, беларусь, инвестиции, соглашение, договор, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
Узбекистан и Беларусь утвердят соглашение об инвестициях
11:24 20.05.2022 (обновлено: 14:57 20.05.2022)
Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана будет ответственным за реализацию договора между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Проект постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о ратификации соглашения между правительством Узбекистана и Беларуси о взаимном поощрении и защите инвестиций был обнародован на портале обсуждения нормативно-правовых актов. Данное соглашение было подписано в Минске 1 августа 2019 года.
Согласно проекту постановления, министерство инвестиций и внешней торговли станет уполномоченным органом, который будет отвечать за реализацию договора между Узбекистаном и Беларусью.
В проекте указано, что таким образом, Узбекистан выполнит внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу международного соглашения. Министерству иностранных дел будет поручено направить соответствующее уведомление белорусской стороне.
Также кабинет министров Узбекистана и руководители ведомств должны будут обеспечить контроль за выполнением положений договора о защите и поощрении инвестиций.
Контроль за исполнением постановления после принятия проекта перейдет к премьер-министру Узбекистана Абдулле Арипову.