https://uz.sputniknews.ru/20220520/na-forum-eaes-v-bishkeke-zaregistrirovalis-bolee-17-tys-chelovek-24694584.html

На форум ЕАЭС в Бишкеке зарегистрировались более 1,7 тыс. человек

На форум ЕАЭС в Бишкеке зарегистрировались более 1,7 тыс. человек

Евразийский экономический форум состоится 26 мая в Бишкеке.

2022-05-20T17:21+0500

2022-05-20T17:21+0500

2022-05-20T17:21+0500

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Более 1 700 человек зарегистрировались для участия в Евразийском экономическом форуме, который 26 мая пройдет в Бишкеке, сообщил на пресс-конференции первый заместитель председателя кабмина Арзыбек Кожошев.По его словам, мероприятие пройдет с участием лидеров стран ЕАЭС: президент Казахстана в очном формате, остальные — по видеосвязи."На сегодня заявки поступили, не считая государств — участников ЕАЭС, от стран Юго-Восточной Азии, Ирана и Кореи, Молдовы и Венесуэлы. Зарегистрировано более 1 700 человек на участие в форуме", — сказал первый зампред кабмина.Он отметил, что логистика полностью отработана — от приезда до размещения.Также сообщается, что агентство Sputnik выступит информационным партнером Евразийского экономического форума.В рамках сотрудничества редакции пяти стран — участниц форума — Sputnik Армения, Sputnik Беларусь, Sputnik Казахстан, Sputnik Кыргызстан и Sputnik Узбекистан — расскажут о форуме "Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности".Читайте также:Главное из выступления Лаврова на заседании Совета глав МИД стран СНГ — видео

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