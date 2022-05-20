https://uz.sputniknews.ru/20220520/obezyanyu-ospu-zafiksirovali-u-puteshestvennikov-v-avstralii-i-kanade-24687326.html

Обезьянью оспу зафиксировали у путешественников в Австралии и Канаде

Обезьянью оспу зафиксировали у путешественников в Австралии и Канаде

Стало известно, что необычное заболевание привезли туристы из Европы и США.

2022-05-20T12:40+0500

2022-05-20T12:40+0500

2022-05-20T12:40+0500

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Первые случаи заражения людей оспой обезьян зарегистрировали в Австралии и Канаде. Об этом сообщает РИА Новости.В Австралии болезнь обнаружили у туриста, который вернулся из Европы.40-летний мужчина обратился в больницу после поездки в Европу, отмечает министерство здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс.В Канаде первые случаи обезьяньей оспы выявлены в провинции Квебек.Как сообщается на правительственном сайте, два образца, полученные национальной микробиологической лабораторией, дали положительный результат на оспу обезьян. Один из заболевших - приехавший в страну гражданин США.Ранее о случаях опасной инфекции заявили в Великобритании, Испании, Швеции и Италии.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми при тесном контакте с инфицированным.О заболевании сигнализируют такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Часто это сыпь на лице, которая затем распространяется на другие части тела и формируется в струпы.В странах Центральной и Западной Африки обезьянью оспу преимущественно подхватывают дети, а летальные исходы составляют от 4% до 22%.Читайте также:В Великобритании зафиксировали еще два случая заражения оспой обезьян

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канада, австралия, европа, сша, путешествие, заболевания