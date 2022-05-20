https://uz.sputniknews.ru/20220520/senator-pol-ssha-zaymet-dengi-u-kitaya-na-rekordnuyu-pomosch-ukraine-24683394.html

Сенатор Пол: США займет деньги у Китая на рекордную помощь Украине

Сенатор Пол: США займет деньги у Китая на рекордную помощь Украине

Сенатор: занимать деньги у КНР на оказание военной помощи другой стране не стоит.

2022-05-20T10:39+0500

2022-05-20T10:39+0500

2022-05-20T10:49+0500

в мире

сша

китай

украина

деньги

помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/14/24683828_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_889cd934a02d332f7eaa6692e46d9ef1.jpg

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Соединенным Штатам придется брать деньги в долг у Китая, чтобы отправить Украине пакет помощи на рекордные 40 миллиардов долларов, заявил сенатор Рэнд Пол порталу Breitbart.По его словам, у США нет возможности самостоятельно выполнить обязательства перед Киевом из нехватки средств."Думаю, важно знать, что у нас нет денег, которые мы можем отправить, мы вынуждены брать в долг у Китая, чтобы направить средства на Украину", — сообщил сенатор.Рэнд Пол уверен, что занимать деньги у КНР на оказание военной помощи другой стране не стоит."Я считаю, что большинство согласилось бы с этим займом, в том числе многие республиканцы, если бы речь шла о новой социальной программе. Но когда речь идет о военной помощи другой стране, они вряд ли скажут, что мы можем взять эти деньги, что это оправданное заимствование", — объяснил политик.Сенат США накануне утвердил новый пакет помощи Киеву на 40 миллиардов долларов, отправив законопроект на подпись президенту Джо Байдену. Пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, а также различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией в этой стране. Байден изначально запрашивал 33 миллиарда долларов, но конгресс решил увеличить эту сумму.Белый дом, Госдепартамент и Пентагон призывали законодателей поторопиться, предупреждая, что к 19 мая исчерпают финансовые возможности помогать Киеву. Законопроект тормозил республиканец Рэнд Пол, требовавший усилить контроль за расходованием средств. Его поправку не стали вносить, а возражения, как пишут СМИ, удалось обойти благодаря специальным процедурным шагам, которые предпринял лидер демократического большинства Чак Шумер.Читайте также:JPMorgan: цены на бензин в США достигнут шести долларов к августу

сша

китай

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, китай, украина, деньги, помощь