https://uz.sputniknews.ru/20220520/shkolnuyu-formu-vvedut-uje-v-sleduyuschem-uchebnom-godu-24698358.html

Школьную форму введут уже в следующем учебном году

Школьную форму введут уже в следующем учебном году

Малоимущим из "Железной", "Женской" и "Молодежной" тетрадей помогут с приобретением одежды для школьников

2022-05-20T18:39+0500

2022-05-20T18:39+0500

2022-05-20T18:39+0500

общество

школьная форма

одежда

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ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. Обязательную школьную форму в Узбекистане введут уже с 2022-2023 учебного года. Соответствующее правительственное постановление подписано 19 мая.Согласно документу, местные власти должны определить потребность регионов в школьной форме до 1 июня. А с 10 августа в каждом районе и городе откроются торговые точки разработчиков школьной формы.Малоимущим семьям власти помогут приобрести форму для шсольников из местного бюджета и фондов "Женской", "Железной" и "Молодежной" тетрадей.Напомним, что единая школьная форма для учащихся государственных школ утверждена постановлением правительства в 2015 году.Читайте также: Родителям школьников запретили собирать деньги на "Последний звонок"

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

школьная форма, одежда