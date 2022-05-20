https://uz.sputniknews.ru/20220520/shkolnuyu-formu-vvedut-uje-v-sleduyuschem-uchebnom-godu-24698358.html
Школьную форму введут уже в следующем учебном году
Школьную форму введут уже в следующем учебном году
Малоимущим из "Железной", "Женской" и "Молодежной" тетрадей помогут с приобретением одежды для школьников
2022-05-20T18:39+0500
2022-05-20T18:39+0500
2022-05-20T18:39+0500
общество
школьная форма
одежда
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ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. Обязательную школьную форму в Узбекистане введут уже с 2022-2023 учебного года. Соответствующее правительственное постановление подписано 19 мая.Согласно документу, местные власти должны определить потребность регионов в школьной форме до 1 июня. А с 10 августа в каждом районе и городе откроются торговые точки разработчиков школьной формы.Малоимущим семьям власти помогут приобрести форму для шсольников из местного бюджета и фондов "Женской", "Железной" и "Молодежной" тетрадей.Напомним, что единая школьная форма для учащихся государственных школ утверждена постановлением правительства в 2015 году.Читайте также: Родителям школьников запретили собирать деньги на "Последний звонок"
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
школьная форма, одежда
Школьную форму введут уже в следующем учебном году
Малоимущим из "Железной", "Женской" и "Молодежной" тетрадей помогут с приобретением одежды для школьников.
ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik.
Обязательную школьную форму в Узбекистане введут уже с 2022-2023 учебного года. Соответствующее правительственное постановление
подписано 19 мая.
Согласно документу, местные власти должны определить потребность регионов в школьной форме до 1 июня. А с 10 августа в каждом районе и городе откроются торговые точки разработчиков школьной формы.
Малоимущим семьям власти помогут приобрести форму для шсольников из местного бюджета и фондов "Женской", "Железной" и "Молодежной" тетрадей.
Напомним, что единая школьная форма для учащихся государственных школ утверждена постановлением правительства в 2015 году.