https://uz.sputniknews.ru/20220520/skolko-stoyat-osnovnye-produkty-pitaniya--goskomstat-24693391.html
Сколько стоят основные продукты питания — Госкомстат
Сколько стоят основные продукты питания — Госкомстат
Проведен мониторинг на центральных дехканских рынках в регионах.
2022-05-20T16:41+0500
2022-05-20T16:41+0500
2022-05-20T16:41+0500
общество
цены
продукты
госкомстат
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Госкомстат объявил минимальные и максимальные цены на отдельные виды продовольственных товаров. Комитет по статистике провел мониторинг на центральных дехканских рынках в регионах.В настоящее время цены на продукты питания, следующие:Мониторинг учитывает цены на продукты питания на дехканских рынках. Цены в супермаркетах, минимаркетах, магазинах не учитываются.Читайте также:Госкомстат рассказал, с какими целями иностранцы посещают Узбекистан
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цены, продукты, госкомстат
Сколько стоят основные продукты питания — Госкомстат
Комитет по статистике провел мониторинг на центральных дехканских рынках в регионах.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Госкомстат
объявил минимальные и максимальные цены на отдельные виды продовольственных товаров.
Комитет по статистике провел мониторинг на центральных дехканских рынках в регионах.
В настоящее время цены на продукты питания, следующие:
говядина на кости (1 кг) – 45 000 - 73 000 сумов;
баранина (1 кг) – 55 000 - 86 000 сумов;
картофель (1 кг) – 2 500 - 8 000 сумов;
лук репчатый (1 кг) – 2000 - 5000 сумов;
морковь (1 кг) – 2000 - 7000 сумов;
яйца (10 шт.) – 6000 - 15 000 сумов;
рис (1 кг) – 4500 - 21 000 сумов;
масло растительное (1 л) – 15 000 - 28 000 сумов;
сахар (1 кг) – 9000 - 13 000 сумов.
Мониторинг учитывает цены на продукты питания на дехканских рынках. Цены в супермаркетах, минимаркетах, магазинах не учитываются.