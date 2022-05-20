https://uz.sputniknews.ru/20220520/skolko-stoyat-osnovnye-produkty-pitaniya--goskomstat-24693391.html

Сколько стоят основные продукты питания — Госкомстат

Сколько стоят основные продукты питания — Госкомстат

Проведен мониторинг на центральных дехканских рынках в регионах.

2022-05-20T16:41+0500

2022-05-20T16:41+0500

2022-05-20T16:41+0500

общество

цены

продукты

госкомстат

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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Госкомстат объявил минимальные и максимальные цены на отдельные виды продовольственных товаров. Комитет по статистике провел мониторинг на центральных дехканских рынках в регионах.В настоящее время цены на продукты питания, следующие:Мониторинг учитывает цены на продукты питания на дехканских рынках. Цены в супермаркетах, минимаркетах, магазинах не учитываются.Читайте также:Госкомстат рассказал, с какими целями иностранцы посещают Узбекистан

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цены, продукты, госкомстат