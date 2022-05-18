https://uz.sputniknews.ru/20220518/goskomstat-rasskazal-s-kakimi-tselyami-inostrantsy-poseschayut-uzbekistan-24627375.html

Госкомстат рассказал, с какими целями иностранцы посещают Узбекистан

Госкомстат рассказал, с какими целями иностранцы посещают Узбекистан

Шесть основных приоритетов для поездки в страну, читайте в нашем материале.

2022-05-18T07:45+0500

2022-05-18T07:45+0500

2022-05-18T08:06+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. С января по март границу Узбекистана пересекли 611,27 тыс. иностранных граждан. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике Узбекистана.Большинство въезжало в страну для посещения родственников – 536, 2 тыс. человек.Количество иностранцев, посетивших Узбекистан с целью досуга и отдыха составило 37, 15 тыс. человек.И замыкает тройку лидеров служебная командировка. С этой целью в страну прибыло -13, 64 тыс. человек.Далее идут лечение – 18, 44 тыс., коммерция – 2, 93 тыс. и обучение – 1, 24 тыс. человек.Напомним, в начале марта правительства Узбекистана и России подписали план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами.В рамках документа планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма.Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из России и Узбекистана.Читайте также: Россияне все больше покупают турпутевки в УзбекистанРоссия лидирует по числу созданных в Узбекистане иностранных компаний

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узбекистан, иностранные граждане, туризм, лечение, обучение